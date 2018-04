Választás 2018 – A vasárnap a kertészkedésé, persze csak a szavazás után

Elhúzódott, majd vissza-visszatért a rossz idő, így sok tavaszi munka csúszott a kertekben. Ezért a kertbarátok minden szabadidőt megragadnak arra, hogy dolgozhassanak és elvégezzék az egyébként is szép számú tavaszi teendőt.

Ültetés, trágyázás

A vasárnapi időjárás még azt is a kertbe, szabadba vonzza, aki egyébként nem kertészkedik, de azért a legtöbben nem feledkeznek meg a mai országgyűlési választásról.

Ahogy Kondráth István sem, aki párjával Magdikával a délelőtt folyamán már pingyomi telkükön dolgozott.

– Nagyon ránk jött a tavasz, úgyhogy van tennivaló. Ma az őszi ásást kapálom át és elszeretnénk ültetni a babot, meg a borsót. Figyelünk a vetésforgóra, hogy semmi ne kerüljön ugyanoda, ahol tavaly volt. Gödörtrágyázzuk a szőlőt, amiből két tőkét pótolni is kell, Magdika pedig a tavaszi égetést is meg szeretné csinálni ma – magyarázza megpihenve a kapálás közben.

Fotó: Horváth Imre © Fotó: Horváth Imre

Istvánék nagyon szeretnek túrázni is, de, ahogy mondja, 79 évesen már ritkában mozdul ki messzire, viszont a telken nagyon jól érzi magát, és ide minden nap szívesen jön. A rossz idő ellenére sikerült időben a lemosópermetezést és a metszést is elvégeznie a fáknál és a szőlőn.

– Magdika arany jelvényes túravezető, nagyon szeretünk eljutni minden felé, de a kertben is jól érezzük magunkat, ez egy mozgási és kikapcsolódási lehetőség, ami karban is tartja az embert.

Azért a voksolásról sem feledkeztek el, mindketten még reggel időben letudták, hogy aztán indulhassanak a telekre.

Fotó: Kozma István © Fotó: Kozma István

– Fontos dolog az is, hogy éljünk az állampolgári jogunkkal így időben elindultunk – tette hozzá István.

Oltani is lehet

Családi házban él Szolnoki Józsefné, így nem kellett messzire mennie, hogy kertészkedhessen vasárnap.

– Még nem késő befejezni a metszést, aki elmaradt vele, de most van itt az ideje az oltásnak is, hiszen nem vagyunk még messze gyümölcsoltó Nagyboldogasszony napjától. Lehet ültetni a zöldséget, borsót, dughagymát, vagy például a céklát. Megmetszeni a bogyósokat, nekünk is van ribizli és büszke is – magyarázza a tennivalókról. Körte, szilva, barack, alma fáik vannak, ezek metszését megtudta időben ejteni, amikor néhány napra felmelegedett a levegő pár hete.

Fotó: Kozma István © Fotó: Kozma István

– Most már csak az igazi meleget várjuk, hogy minden kizöldüljön, kifejlődjön a kertben és teljes pompájában díszelegjen. Persze a szavazásról sem feledkeztem meg, nekem fontos, sőt az első az unokáim jövője, és Magyarország sorsa, ezért lényeges volt, hogy reggel elmenjek voksolni – mondta el.

– HI –

Választás 2018 – Események percről percre a Borsod Online-on Borsod-Abaúj-Zemplén – Április 8-án, vasárnap országgyűlési választást tartanak Magyarországon. A választás egyfordulós, és sem érvényességi, sem eredményességi küszöb nincs. Az eseményekről élőben számolunk be a Borsod Online-on. [liveticker name="valasztas-2018-elo-tudositas-a-borsod-online-on... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA