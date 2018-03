Választás 2018 – A Kúria nyilvántartásba vette az Összefogás Párt országos listáját

Az országgyűlési választáson az a párt állíthatott országos pártlistát, amely a fővárosban és 9 megyében, legalább 27 egyéni választókerületben állított jelöltet.

Az Összefogás Párt március 6-án jelentette be pártlistáját. A párt a törvényi határidőn belül jelentette be listáját, az NVB azonban visszautasította a nyilvántartásba vételt, mert a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás eljárási alapelvvel ellentétesnek tartotta olyan pártlista nyilvántartásba vételét, ahol a nyilvántartásba vételt megalapozó jelöltek ajánlásgyűjtésének szabályszerűsége több esetben megkérdőjelezhető, és a jelölőszervezet képviseletére jogosulttal szemben jelenleg is büntetőeljárás van folyamatban.

Az NVB határozata ellen a párt a Kúriához fordult, amely szerdán nyilvántartásba vette a párt listáját 85 jelölttel.

A bíróság végzése jogerős.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA