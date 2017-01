„Valami belőlem fontos volt”

2016 végén hosszabb beszélgetést folytattunk Béres Attilával. Az interjú célja az volt, hogy megpróbáljuk vázolni, mit hozott ez az év az általa vezetett intézmény számára, és mit adott a színház a közönségének. A téma különösen időszerű amiatt, mert bár Béres Attila rendezőként 2012 óta részese a miskolci nemzetiben folyó munkának, de a most szeptemberben kezdődött évad az első olyan, amelyiknek már a tervezéséhez is igazgatóként van köze.

Megjegyzendő: a 2016/2017-es szezont is az ő rendezésével, a Viktória című operettel nyitották meg. Adta magát a kérdés: új korszak kezdődött-e? Mi az a színházeszmény, amelynek jegyében érdemesnek tartotta elvállalni a színházvezetést? Egyértelművé teszik-e az eddigi előadások, milyen az a színház, amelyet az ő – és alkotótársai – neve fémjelez?

A beszélgetésből azokat a fontos mondatokat idézzük, amelyek az egyértelmű válasz szándékával hangoztak el, és amelyek talán a leginkább megvilágítják, hogyan gondolkodik erről a színházcsináló Béres Attila.

Például ez

„Legyen az én példám. Amikor új előadásra készülök, tegyük fel, Örkény István Tótékjára, jó egy évvel előtte elkezdek gondolkodni rajta, miről szól ez nekem. Miért felel meg Tót az őrnagynak? Elszenvedője-e Tót az őrnagy által épített házi diktatúrának, vagy megfelelési kényszere miatt ugyanolyan bűnös. Van-e metszéspontja az engem foglalkoztató kérdéseknek azzal, amiről ez a mű szól. Szinte magam előtt is szemérmesen vallom be a hasonlóságokat, amiket találok.

Megpróbálom mondatokba sűríteni, leírni: ki vagyok én ebben a történetben. Születik a próbakezdés előtt egy oldal arról, hogy mit is akarok. Miközben már dolgozunk az előadáson, még ott lebeg a szemem előtt ez. De valahogy egyre inkább elkopik, és már az lesz a fontos, ami éppen akkor születik a színészekkel együtt gondolkodva. Amikor a premier előtt egy héttel, sajtótájékoztatón megkérdezik, miről szól a darab, nagyon nehezen tudok beszélni róla, hiszen akkor már a történet bekebelezett, egy próbafolyamat részeként az utolsó száz méteren az ember tele van bizonytalansággal: vajon ezt más is fontosnak tartja-e? Ha jól sikerül, és egy picit másnak is fontos, és ezt visszahallom vagy visszaérzem, akkor arra szoktam gondolni, hogy valamit adtunk magunkból. Valami belőlem fontos volt.

Ez: út. Folyamat. Nem ragadható meg egyetlen pillanatban. Ezért tudok nehezen válaszolni arra a kérdésre, milyen az a színház, amit az én nevem fémjelez. Ezért próbálom olyan szavakba sűríteni, amelyek igazak, de csak általánosan írják le ezt: minőség, igényesség”.

Amiről álmodsz

„Nagyon bízom abban, hogy ami a színpadon történik, megmutatja: ki vagyok én. Ez önmagam keresése is. És ez a Miskolci Nemzeti Színház esetében még bonyolultabb: önmagunk keresése. Hiszen ez a színház: többünk közös vállalása. Így, ha az a kérdés, milyen a színház, amiről én álmodom, az a válaszom, hogy amiben olyan előadások születnek, mint a Kivilágos kivirradtig, a Csipike, a Bakkhánsnők, Az ember tragédiája, a Viktória. Az Anna Karenina. A kutya különös esete.

Keressük a nemzeti színház mai értelmezési lehetőségeit, ami az általánosságban értelmezhető népszínházon karakteresen túlmutat. Egy biztos, s erre az elmúlt év bizonyíték, hogy elvetjük a gagyit, a könnyű megoldásokat”.

Milyen nehéz elkezdeni

„Jelentős szerzők jelentős színpadi alkotásait keressük. Azért vesszük elő ezeket, mert azt gondoljuk, hogy a művek szellemisége, gondolatvilága találkozik az alkotóként minket is foglalkoztató problémákkal, és ezek a nézőink számára is érdekes kérdéseket vethetnek fel, fontosak lehetnek. Ha szórakozni akar, akkor is. Ha szórakoztatni akarunk, akkor is.

Amikor műsorra vesszük Molnár Ferenc Játék a kastélyban című vígjátékát, az a mi gyötrődésünkről is szól. A szakmánkkal szembeni igényességről. Úgy kezdődik: „milyen nehéz egy színdarabot elkezdeni”. Ennek az iróniája és abszurditása valahol a mi bizonytalanságunkkal is találkozik”.

Az ember. A színész

„Milyen színházat szeretnék? Olyat, ahol nem az én rendezői ízlésem dominál. Határozottan nem. Ezt a színházat ma a művészeti tanács ízlése és érzékenysége határozza meg. Öten keresünk választ a minket naponta gyötrő kérdésekre, s bízom benne, hogy az ötünk kérdései, gyötrődései, humora, gondolkodásmódja, érzékenysége, világlátása, az ezekből kialakuló előadások a nézők érzékenységével minél több ponton találkozik.

Igen, komolyan gondolom, hogy a magyar irodalom nagy műveit kötelességünk műsorra tűzni. Az ember tragédiáját bemutatni: küldetés. Szinte hallom a kétkedő cinikusokat: ez egyfajta megfelelés. Nem! Amikor a művészeti tanácsban felvetettem a bemutató gondolatát, az öt rendező közül hárman is jelezték, régóta szeretnék megrendezni. Igen: meg kell mutatnunk, ma mit gondolunk ezekről a fontos művekről. És igen, el kell kerülnünk az „arccal a pénztár felé” típusú szerzőket. Ez egy zárt intervallum, de elég tág, sok minden belefér.

Fontos mérce, hogy amit bemutatunk, abban benne kell lennie egy mélyen emberi történetnek. Ember nélkül vígjáték sincs, semmi nincs. A mi színházunk középpontjában az ember áll. Az ember, a történet elszenvedője. És az ember: a színész. És az ember: a néző”.

Ebben bízunk

„Csodálattal olvasom az azokkal az alkotókkal készült interjúkat, akik kétely nélkül beszélnek a világról és benne magukról. Én ennél nehezebben tudok fogalmazni. Ez főleg az önmagammal szembeni bizonytalanságom. Bár úgy tűnhet, mintha öszvérként tartanék előre, magabiztosan húznám magammal, amit csak kell, de közben nem ez a helyzet. A „színházcsináló” kezében nincs recept, nincs előre megírt algoritmus, amit követni lehet és akkor kész a jó színház. Az néha embertelenül szubjektív, hogy mi a jó színház. Ez az évad tükörként talán képes majd megmutatni, milyen a mi színházunk. És bízom benne, hogy elnyeri a nézők tetszését. Előadásról előadásra egy picivel mindig többet árulunk el magunkról. A társulat egyre többet mutat meg magából. Az erejéből. Egyre többet lát a néző is. És hiszem: egyre kíváncsibb is lesz. És talán, egy idő után azt lehet majd mondani, ez volt az a kísérlet, ami megmutatta: milyen a huszonegyedik század elejének érvényes nemzeti színháza. Ebben bízunk”.

– Bujdos Attila –

Az évad első fele, előadásról előadásra, Béres Attila kommentárjaival

Nagyszínház:

Viktória (rendező: Béres Attila):

„Az évadot a Viktóriával kezdtük. Az előadás a Budapesti Operettszínházzal közös együttműködésünk eredménye. Olyan szempontból programelőadás, hogy a zenés műfajokat is a prózai színház igényességével próbáljuk bemutatni. A történetet, a szereplőket nem zenétől zenéig értelmezzük, hanem emberi sorsokról próbáltunk mesélni, olyan helyzeteket kerestünk, amelyekből majd következhet a zene”.

Az ember tragédiája (rendező: Keszég László):

„Nagy vállalás. Felnőtt nézőink és a középiskolások körében is lenyűgöző siker. A rendezői ötlet újdonsága, hogy Lucifer és Ádám – mester és tanítványa – nem változik ebben a picit szürreálisan mesélt történetben. Ők az állandóságot képviselik a körülöttük változó álom valóságában. Az előadás nagy erénye, hogy Madách Imre ma már nehezen követhető nyelvét érthetően és átélhetően beszéli”.

A hülyéje (rendező: Szőcs Artur):

„Par excellence vígjáték. Nagyon szeretem benne a pluszt, amit a rendezés tett hozzá a zongorista jelenlétével, a zenei betétekkel. Ez megemelte az egész történetet. Mutatja ennek a kétségbeesett szerelmi kapálózásnak a színét és a fordítottját is”.

Kamaraszínház:

Csipike, az óriástörpe (rendező: Szabó Máté):

„A Lúdas Matyi sikerességével vetekedő gyerekelőadás. Házi zeneszerzővel: Nagy Nándor muzsikájával. Tanulságos, gyönyörű történet arról, hogyan lesz valakiből személyes sértettsége okán gonosz. Hogyan igazul meg. Nagyon jó tanító mese, a gyermekek érzékenységével elmesélve”.

Kivilágos kivirradtig (rendező: Rusznyák Gábor):

„Az évad egyik emblematikus előadása. Móricz Zsigmond művének bonyolultsága jó csillagzat alatt jelenik meg benne. Hihetetlenül finom rendezői gesztus, ahogyan Gábor ezt színpadra álmodta. Sokszínű, sokrétű. Minden alkalommal újabb kis részletét mutatja, amit addig nem is fedeztem fel. Színházvezetőként is nagyon fontosnak tartom a végtelenül pontos együtt játszást. Ez társulatépítő darab. Nagyon lényeges pillanatban született, sok új színész van benne a társulat régebbi tagjaival igazi harmóniában, stílusegységben”.

Anna Karenina (rendező: Velekei László):

„Az egyik legjobb előadásunk. Mindig csodálattal nézem a balett-táncosok fizikai képességeit. Itt a szellemi képességeiket is megmutatják. Lenyűgözőek. Előremutató próbálkozás abból a szempontból is, hogy közösen mutattuk be az egri Gárdonyi Géza Színház táncosaival, a GG Tánc Egerrel. Követendő út, folytatnunk kell”.

A kutya különös esete az éjszakában (rendező: Lukáts Andor):

„Büszkeségem, hogy bemutattuk. A közönség meghatódva, mondhatom, többször megkönnyezve figyeli az autista fiú történetét. Siker, azért is, ahogyan közelebb vihet az elfogadáshoz, a megértéshez”.

Játékszín:

Bakkhánsnők (rendező: Szőcs Artur):

„Jól mutatja, hogyan és milyennek képzeljük a kísérleti színházat, amelynek a terepe a Játékszín. Hogyan lehet több ezer éves darabot mai színházi nyelvre, mai érzékenységgel lefordítani. Így”.

A Bandy-lányok (rendező: Harangi Mária):

„A rendszerváltás után, a rendszerváltásra jó néhány év távlatából női szemszögből reagáló előadás. Nagyon szeretik a nézők, Parti Nagy Lajos szövege él Eperjesi Erika, Seres Ildikó és Regős Zsolt előadásában”.

