Vakvezetőkkel sétáltak

– Érdekes volt megismerni azokat az apró trükköket, amelyekkel sokat tudunk segíteni a körülöttünk élő vak embertársainknak. A kutyákkal való munka is izgalmas volt. Otthon nekem is golden retrieverem van, de nagyon furcsa volt, amikor letakarták a szemem és el kellett indulnom a kutyával. Bevallom, féltem, de ahogy megéreztem, a kutya mennyire figyel rám és a parancsszavakra is egyből reagál, megnyugodtam – mesélte izgatottan Helene Eriksen, aki Dániából érkezett hozzánk.

Az ifjúsági csereprogramról

– Az idők során ez a program legalább olyan fontos lett, mint a Lions egyik alapvető célkitűzése: a látással és a látás védelmével foglalkozó programok. A fiatalok teljesen különböző kultúrkörökből érkeznek, a szociális helyzetük sem egyforma, de itt megtapasztalják, hogy különbözőek vagyunk ugyan, de ez nem olyan mértékű, hogy áthidalhatatlan lenne. Azért szervezzük a táborokat, hogy szociálisan érzékenyebbé tegyük a résztvevőket. Az elmúlt években annyira bezárkóztak az emberek, hogy semmilyen módon sem szeretnének közelebb kerülni a fogyatékkal élőkhöz.

© Fotó: Kozma István

A célunk az, hogy megmutassuk a fiataloknak, hogyan kell és lehet ezekkel az emberekkel úgy együttműködni, hogy közben mindenki komfortosan érezhesse magát. Ráadásul ezt nemcsak nekik, hanem minden embernek meg kellene tanulni. Az ifjúságnak való példamutatás és a nevelés az egyik legnagyobb érték, magán a Lionson belül is – fogalmazta meg küldetésüket István Zsolt, az ifjúsági tábor igazgatója.

A Baráthegyi Alapítványról

– Fő tevékenységünk a vakvezető kutyák kiképzése és látássérült gazdákhoz juttatása. Jó nevű tenyésztőktől szerezzük be a kutyusokat, de jövőbeni tervünk, hogy saját tenyészetet hozzunk létre. Az ebek az első évben kölyöknevelőknél szocializálódnak, később kerülnek át a kiképzőkhöz. Az igénylők várólistán vannak és nem időrendben kapják a kutyákat, hiszen mindenki részére az igényeinek legjobban megfelelő kutyát szeretnénk biztosítani. Amikor ez sikerül, elkezdődik az átadó tanfolyam.

© Fotó: Kozma István

A leg­utolsó lépcsőfok egy vizsga, amelyen a vakvezető kutya és gazdája egy három tagból álló szakmai vizsgabizottság előtt bizonyítja, hogy együttműködésük tökéletes. Természetesen nagyban segítik munkánkat az egyéni adományok és az adó 1%-ának felajánlása, hiszen a kutyákkal kapcsolatos költségek jelentős részét az alapítvány állja, de szeretettel várjuk azok jelentkezését is, akik kölyöknevelőnek jelentkeznének – tudtuk meg Csontos Adrienntől, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány koordinátorától.

– Novák Krisztina –

