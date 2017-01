Vagyonvédelmi szervezetek 2285 forint rezsióradíjat javasolnak

Az SZVMSZK és az MB ÁPB közleménye szerint a javasolt 2285 forintos díjat indokolja, hogy a szakmunkás garantált bérminimum január 1-jétől nagymértékben emelkedett. Ez jelentős terhet jelent a vagyonvédelmi ágazat megrendelői és foglalkoztatói oldalának. Ahhoz, hogy a tisztességesen tevékenykedő vagyonvédelmi cégek anyagilag ne lehetetlenüljenek el, és ezzel ne nyíljon jelentős tér a feketefoglalkoztatást végző vállalkozások előtt, legalább ilyen rezsióradíjra van szükség.

Az érintett szervezetek a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályozási javaslatukban szorgalmazzák: a közbeszerzési eljárásnál indoklással se lehessen 2285 forintnál alacsonyabb összeget elfogadni.

Azt is szeretnék, hogy a vagyonvédelmi rezsióradíjra vonatkozó kormányrendeletet is 2017. január 1-jétől alkalmazzák, mivel ettől a naptól emelkedett a garantált bérminimum is.

A kamara és párbeszédbizottság ezeken felül még kezdeményezi a hatályos közbeszerzési szerződések felülvizsgálatát, szerintük azokat a rezsióradíjnak megfelelően módosítani kell a Közbeszerzési Hatóság felügyelete mellett.

Az SZVMSZK az MTI érdeklődésére közölte: a szektor 80-107 ezer munkavállalót foglalkoztat, az ágazatban 4000 vállalkozás működik.

– MTI –

