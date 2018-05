Vagyoni vagy sérelemdíj jár a fiúnak Sajókazán

Korábban hírt adtunk róla, hogy májusban a sajókazai hulladékfeldolgozó üzemben leszakította a dolgozó jobb karját a gép. A szerencsétlenül járt húszéves fiatalember esete kapcsán munkavédelmi szakemberrel és jogásszal beszéltünk. Megtudtuk, a súlyos balesetek általában nem a nagy gyárakban, hanem a kis és középvállalkozásoknál történek, a legnagyobb veszélyforrás a gépek hiányos védőburkolata. A szakemberek szerint az uniós szabvány nem felel meg a szigorúbb hazai előírásoknak és a külföldről behozott berendezések átalakítását a cégek sokszor megspórolják.

Elavult, veszélyes

A sajókazai masinát már leállíttatták a hatóságok. Kiderült, ugyanilyen típusú gép, ugyanilyen bajt okozott már Lengyelországban is.

– Németországban gyártották 1995-ben. A használati utasítás szerint nem szabad belenyúlni, a valóságban azonban három eszközzel is meg kellett piszkálni a munkavállalóknak a drótot, mert nem úgy működik a masina, ahogy a tervezője megálmodta. A lengyel munkavédelmi felügyelők már jelentették az unió felé, hogy veszélyes a szóban forgó típusszámmal ellátott berendezés. Hazánkban a 2016-os nemzetgazdasági miniszteri rendelet picit szigorította munkaeszközök biztonságára vonatkozó előírásokat, ám a törvény csak általános elveket fogalmaz meg, például azt, hogy a munkáltatónak biztosítani kell a biztonságos körülményeket, de a hogyant nem bontja ki, a munkaadókra bízza. Halogathatják az átalakítást, és ez bajhoz vezethet – magyarázza Szabó Mihály munkavédelmi szakügyintéző, akitől megtudtuk, a munkaadó felelőssége mindenképp felmerül a sajókazai balesetnél, hiszen a gép komoly átalakításokra szorul.

Kártérítést kérhet

– Jelenleg szakértői véleményekre vár a rendőrség, még folyamatban van a vizsgálat – tudtuk meg Dobi Tamás, rendőrségi szóvivőtől.

A megcsonkított férfi kártérítést kérhet munkaadójától.

– A munkáltató köteles, biztonságos, balesetmentes körülményeket biztosítani. Veszélyes üzem esetében különösen oda kell figyelni. Kellő oktatásban kell részesíteni és megfelelő védőfelszereléssel kell ellátni a dolgozót. Az a gép, amelybe bele kell nyúlni nem jó, magában hordozza a baleset veszélyét. A munkavállaló megtagadhatja a munkát, de az alkalmazottak kiszolgáltatottak, akár el is veszíthetik állásukat, ha nem hajtják végre az utasítást – hangsúlyozza dr. Bérczes Tamás a Hronszky ügyvédi iroda szakembere.

– A kártérítés lehet vagyoni, és lehet sérelemdíj is. Ha az ember húsz évesen elveszíti a munkaképességének 40-50 százalékát, az bizony nagyon komoly sérelem, egyrészt nem tud már kétkezi munkát végezni, másrészt teljesen megváltozik az élete, ez a baleset, kihat a szociális kapcsolataira, a párválasztásra, otthonteremtésre, mindenre. Lehet egy­összegű kártérítést kérni és keresetpótló havi járandóságot is, szokták a kettőt kombinálni is. Erről akár peren kívüli egyezség keretében is megállapodnak a felek – sorolta dr. Bérczes Tamás.

– JA –

Munkahelyén veszítette el jobb karját a húszéves fiatalember Sajókazán Sajókaza - Súlyos baleset történt Sajókazán, a sérültet mentőhelikopterrel szállították a megyei kórházba. Elveszítette jobb karját a sajókazai hulladéküzemben dolgozó 20 éves fiatalember. Egy órán keresztül próbálták úgy kimenekíteni a tűzoltók a gép fogságából hétfőn a szerencsétlenül járt if... Tovább a cikkhez

Munkahelyi balesetek - Fáradt dolgozók a veszélyes gépeknél Borsod-Abaúj-Zemplén - Pár napon belül két súlyos munkahelyi baleset is történt megyénkben. Múlt pénteken Edelényben fűrészgéppel vágta le kézfejét az egyik faipari vállalat alkalmazottja. Hétfőn pedig a sajókazai hulladékfeldolgozóban „bedarálta” a gép a munkavállaló karját, akit a tűzoltók köze... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA