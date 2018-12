„Vágyak nélkül nem érdemes élni!”

Julie ki akar törni saját világa korlátaiból, amihez első eszköze a hatalom. Az biztos, hogy szeret játszadozni. Jean ambiciózus, de meg is dolgozott a pozíciójáért. Kristine-nek elvei vannak, és oka az aggodalomra. A Julie kisasszony érzelmileg roppant összetett darab, amit a Miskolci Nemzeti Színház egyfelvonásos táncjátékon keresztül mutat meg. A címszereplő Bányai Mirjammal, a Miskolci Balett táncművészével beszélgettünk a továbbra is műsoron szereplő darabról.

A Julie kisasszonyt április 28-án mutatták be Velekei László rendezésében. Mirjam jól emlékszik a dátumra, mert másnap, 29-e a Tánc Világnapja. Eredetileg ekkor lett volna a premier, de az a megtiszteltetés érte, hogy az évad női táncművészének választották, és a díjátadóra kellett mennie – ezért egy nappal korábban debütált mint Julie kisasszony.

Konfliktusok kavalkádja

Így indult a 60 perces táncjáték máig tartó karrierje, aminek a történetéről is mesélt Bányai Mirjam. August Strindberg svéd naturalista szerző 1888-ban fejezte be a művet, ami egy háromszereplős kamaradarab. Az arisztokrata Julie, Jean, a lakáj és az ő társa, Kristine, a konyhásnő a főszereplők. Egy szerelmi háromszög az ő történetük, azonban mindemellett más, fajsúlyos témákat is feszeget a darab.

Mirjam átlényegülve írja körül Julie karakterét: „nincsen semmije, csak a hatalma” – mint mondja. A társadalmi viszonyok, a szolgáló–kiszolgált viszonya egyik alapvetése a konfliktusoknak.

A kisasszony valódi érzelmekre vágyik, hiszen ebben a hierarchikus rendszerben csupán mesterkélt, szerepek által determinált viszonyokat tud megélni. Ennek eszköze Jean. Eszköz, mert Julie eleinte játszik vele, uralkodni akar felette. A lakáj belemegy a rangokon átívelő játszadozásba, hiszen Julie a tiltott gyümölcs – és nem mellékesen egy vonzó nő –, akinek nehéz nemet mondani. Párja, Kristine őrlődik, szeme előtt történnek az események. Az ő szerelmi háromszögük és konfliktusaik adják a Julie kisasszony lényegét. A darab végére a nézők is megtapasztalhatják: hogyan válik Julie fiatal, erős, vágyakkal teli lányból összetört, reményvesztett nővé – mindezt egy óra alatt.

Oly’ sok érzelem, oly’ rövid idő

A történet egy este alatt játszódik le, amit mi, nézők 60 perc alatt élünk át. Adja magát a kérdés, hogyan férhet bele ennyire sok érzelem a játék­időbe? Mirjam ezt azzal tetőzi, hogy sorolni kezdi a megjelenített emóciókat: játékosság, szerelem, megismerés, szexualitás, remény, feladás…

Velekei László koreográfus-rendező a tánctechnikára nagy hangsúlyt fektetett a felkészülés ideje alatt – idézi fel Mirjam. A próbák során sokat segített a szereplőknek azzal, hogy végig sulykolta beléjük a pillanatnyilag aktuális érzelmi stációkat. A bemutató közeledtével kezdte érezni, hogy mekkora kihívás számára ezeket a szélsőséges változásokat eljátszani – hiszen megélve szereti visszaadni a karakterek lényegét.

A koreográfia „beszélő mozdulatokból” áll – írja körül a technikát. Kifejti: ez azt jelenti, hogy Velekei László olyan elemeket állított össze, amik az adott szituációt tökéletesen körülírják, „beszélnek a másik felé”. Ettől lesznek maximálisan érthetők a megjelenített érzelmek.

Katarzis karnyújtásnyira

A darabot az előadás helyszíne is különlegessé teszi. A játékszínben karnyújtásnyira ülnek a nézők a táncművészektől, így a mozdulataikban, arcjátékukon megjelenő katarzis nagyobb intimitást kap. Mint Mirjam kifejti, ez az előadóknak is egy élmény, hiszen nagyobb kihívás elé állítja őket.

Nagyon szereti Julie kisasszony szerepét a rengeteg érzelem miatt. Hálás, mert a táncművészet lehetővé teszi számára, hogy egy-egy estére teljesen más karakterű emberek bőrébe bújjon, rajtuk keresztül pedig ő is megélje a katarzist. A saját pozitív és negatív emócióit is kiadja rajtuk keresztül.

A darabot mindebből kifolyólag azoknak a potenciális nézőnek ajánlja, akiknek „vannak vágyaik, amik nélkül nem érdemes élni”, illetve átélték már valamelyikét annak a sok-sok érzésnek, amit ez a 60 perc magába foglal. Hiszen a tánc igenis helyettesíteni tudja a beszédet, az intenzív mozgáson keresztül jön el a katarzis.

ÉM-KCs

Továbbra is műsoron

A Julie kisasszonyt váltott szereposztásban tekinthetik meg a nézők: címszerepben Bányai Mirjam és Mohai Cintia, Jeanként Dávid Patrikot és Dragos Dánielt láthatják, míg Kristine-t Szűcs Boglárka, illetve Kovalszki Boglárka keltik életre.

A Harangozó-díjas Velekei László koreografálta-rendezte táncelőadást a Miskolci Nemzeti Színház játékszínében adja elő a Miskolci Balett társulata december 8-án, december 28-án, valamint január 5-én, mindhárom esetben 19:30-as kezdéssel.

