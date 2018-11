Vágányzárat és pótlóbuszt is hoz a pályafelújítás a jövő évben Miskolcon

Egy szűk hónap múlva, december 9-én lép életbe a 2018/2019-es vasúti menetrend. A MÁV-csoport kapcsolódó közleménye szerint a belföldi vasúthálózat legnagyobb részén marad a megszokott menetrendi struktúra, maximum kisebb módosítások lépnek majd életbe. Kivételt ez alól a felújítás alatt levő szakaszok képeznek.

A vasúttársaság közlése szerint a Budapest–Százhalombatta–Pusztaszabolcs–Dunaújvárosi mellett ilyen vonal lesz a Budapest–Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely is, melyeken a jövő év nagy részében vágányzári menetrend lesz érvényben, egyes szakaszokon pótlóbuszos átszállásokra is számítani kell az utasoknak.

Vágányzár és pótlóbusz

Hogy az egyes vonalak esetében pontosan mely állomásokig utazhatunk majd vonattal, és hol kell átszállni a pótlóbuszokra, most még nem tudni, a vasúttársaság ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz: a változásokról év közben rendszeresen tájékoztatják az utazóközönséget.

Kíváncsiak voltunk, térségünkben mikor és pontosan milyen változásokra kell számítani, egyáltalán mire gondoltak, mikor azt írták: „az év nagy részében”. A MÁV-csoport kommunikációs munkatársa kérdéseinkre úgy rea­gált, mivel még zajlanak az ezzel kapcsolatos egyeztetések, részleteket csak a következő hetekben tudnak elárulni.

A Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon szinte egész évben zajlott a pálya korszerűsítése: július és szeptember között a gödöllői és a turai állomáson, továbbá a Rákos–Pécel, illetve Tura–Hatvan közötti szakaszon, szeptembertől pedig az előzőek mellett már Aszód és Hatvan között, valamint az aszódi állomáson is megkezdődött a munka.

A felújítások miatt év közben többször is módosult a menetrend. Balesetek, vagy műszaki meghibásodások esetén voltak időszakok – ilyen volt például, mikor szeptember közepén holttestet találtak a pálya mellett – még a jelzett menetidő növekedéshez képest is többet kellett várakozni: olvasóink 30-40, sőt akár 90 perces késésekről is beszámoltak.

Sok panaszt kapott szerkesztőségünk azért is, hogy szeptember közepe óta átmenetileg gyorsvonati kocsikat is továbbítanak a térségben közlekedő InterCity-k, tovább lassítva ezzel a szerelvényeket.

Szükséges rossz

Bár a késések sok kellemetlenséget okoznak, a pályafelújításra már nagy szükség volt, hiszen – ahogyan azt a Nemzeti Infrastruktúrakezelő Zrt. néhány hete az Északnak elmondta – ezen a szakaszon korábban állandó sebességkorlátozások voltak, és nagy volt a vonal úgynevezett zavarérzékenysége, azaz egy forgalmi hiba esetén hosszú ideig, akár tizenkét órán túl is tartott a menetrendszerű közlekedés helyreállítása.

Azt ígérték, ha a munkák befejeződnek, gyorsabban közlekedő szerelvények, kisebb utazási idő és korszerűsített megállóhelyek várják majd az utazóközönséget.

Tajthy Ákos

