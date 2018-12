Vágányzár: már bosszankodnak az emberek

Tíz hónapos vágányzár a Budapest–Hatvan–Miskolc vonal felújítása miatt Pécel és Aszód között – számoltunk be róla néhány napja. Az intézkedés miatt 2019. február 4-től autóbuszok járnak Hatvan és Budapest Keleti-pályaudvar között, például az intercityk helyett is.

Gyorsabbak lesznek

A MÁV közleményében leszögezi, a felújítást követően a nagyobb pályasebesség miatt a miskolci intercityk is gyorsabban jutnak majd a fővárosba, mint az elmúlt években. Azt, hogy a felújítás szükséges, olvasóink sem kérdőjelezték meg, viszont a kellemetlenség miatt sokan bosszankodtak a közösségi portálon. Legtöbben azt valószínűsítették, hogy Oszkárral, vagy Telekocsival oldják majd meg budapesti útjaikat, de volt olyan is, aki a Miskolc–Budapest buszjárat ideiglenes helyreállítását szorgalmazta. Mások pedig már előre aggódtak amiatt, hogy a vonatpótlók és a növekvő gépkocsiforgalom nagy dugókat okoz majd az M3-as autópályán. Lehet, hogy nem is alaptalanul, ugyanis a szerkesztőségünkbe eljutott hírek szerint vizsgálják a szakemberek a pótlóbuszok menetrendjének biztosítása érdekében annak lehetőségét, hogy az autópályán átmenetileg buszsávokat alakítsanak ki.

Még egyeztetnek

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága nem erősítette meg értesüléseinket, igaz, nem is cáfolta azokat. Válaszlevelükben úgy fogalmaztak, jelenleg zajlanak az egyeztetések az érintett felek között, hogy a korlátozás idejére minden szempontból megfelelő megoldást találjanak, ezért szeretnének türelmet kérni.

A várható módosításokról – ígérték – időben tájékoztatást adnak.

ÉM-TÁ

