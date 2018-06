Vadregényes golopi utak

A Tállyát Abaújszántóval összekötő útról lekanyarodva, Golop felé érdemes egy kicsit lassítani. Nem elsősorban azért, mert gyönyörű a táj – bár azért is –, az ok az óvatos haladásra leginkább az út állapotában keresendő. A kisebb és nagyobb kátyúk teljes összevisszaságban és rendszertelenül jelennek meg az útfelületen.

Díszcsík az aszfalton

– Van még egy díszcsíkunk is – mondja Kiss Lajos, Golop polgármestere, ahogy együtt hajtunk végig az útszakaszon. – Egy traktoros akaszthatott be valamit véletlenül az útba. Gondolom, alig lassított rajta valamit, mindenesetre végig mutatja a nyomvonalat, ahogy haladt. Sokat nem ront az út állapotán, tulajdonképpen ez az egészben a legkisebb kár, de a mai napig nem tudjuk, kinek köszönhetjük. Mintha beírt volna a falu emlékkönyvébe, hogy „itt jártam”.

Mosolyog a polgármester, de ez inkább enyhén ironikus nevetés.

Figyelemfelhívás

– Az egész úthálózatra ráférne a felújítás – mondja Kiss Lajos. – Utoljára legalább három évtizede annak, hogy ehhez az úthoz komolyan hozzányúltak. Monok felé a kivezető szakaszon majdnem ennyire rossz a helyzet, de a legtragikusabb állapotban a vasútmegálló felé menő útszakasz van. Az egyik kanyarban akkora kátyúk voltak, hogy a múltkor felakadt ott egy autó, elfolyt a motorból az olaj. Azt a részt akkor utána rendbe rakták, de ettől még igencsak észnél kell lenni, ha arrafelé megyünk autóval, mert az utána lévő útszakaszon megmaradtak a kisebb kátyúk. Persze, ki lehet kerülni, meg lehet óvatosan haladva áthajtani rajtuk, de az igazi megoldás az lenne, ha az egész utat teljesen felújítanák.

Márciusban kezdtek erre aláírást is gyűjteni a faluban.

– Tudjuk jól, egy ilyen kezdeményezés önmagában semmit sem ér, és a közútkezelő is akkor és ott újítja fel az utakat, ahol arra pénzt is kapnak, de azért csak szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ha nem is olyan forgalmas ez a szakasz, mint mondjuk a 37-es főút, de azért szeretnénk itt is biztonságban közlekedni – teszi hozzá a golopi polgármester.

