Vaddisznókonda az Egyetemvárosban

Az elmúlt években már meggyűlt a baja a kiskerttulajdonosoknak a vaddisznókkal, amelyek közelebb merészkednek a lakott területekhez és komoly károkat tudnak okozni a portákon. Tavaly év elejére olyannyira folyamatos volt a lakossági jelzés a Vargahegy, Örömhegy, Komlóstető, Miskolctapolca, Görömböly és Diósgyőr erdős részein élőktől, hogy az önkormányzat a rendőrségtől kért és kapott engedélyt a kártékony állatok kilövésére.

Megtalálják a búvóhelyüket, az élelmet.” Tóth Á. Dénes

Időszakos nyugalom

Akkor Pecze István lett az önkormányzat által kijelölt vadász, aki több alkalommal is lesben állt, és több állatot is kilőtt, aminek köszönhetően enyhült a vaddisznók által okozott kár, és ritkábban látták őket a városban. Idén azonban ismét egyre több jelzést kaptunk olvasóinktól arra nézve, hogy újra elszaporodtak a város külterületein. A közösségi médiában is egyre több fotó jelent meg kertben, vagy éppen külterületi utcán élelem után bóklászó állatról.

A közelmúltban Tóth Á. Dénes megyei fővadászt, az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezetének ügyvezető titkárát kérdeztük arról, mi az oka annak, hogy a vadállatok mindennaposak lettek az urbanizált területeken is. Mint elmondta, a kamara egész évben kap jelzéseket erről, méghozzá az utóbbi években egyre többet.

– A hétvégi telkek, tanyák, kertek művelésével sok helyen felhagytak. Az elvadult portákon a vadak megtalálják a búvóhelyüket, élelmet, a leromlott kerítéseken keresztül ugyanis sikerül bejutniuk. Az ilyen területeken született állatoknak pedig már természetes a zaj, a fények és az ember közelsége, így egyre jobban bemerészkednek a lakott területekre – mondta a fővadász. Szakemberek szerint a vaddisznó elterjedését az is segíti, hogy nincs természetes ellensége hazánkban.

A merészség pedig a napokban újabb szintre lépett, a világhálón ugyanis egy olyan fotó terjed, amelyet szürkületi időben készített egy autós az Egyetemvárosban, az egészségügyi kar környékén, amelyen egy komplett konda – 4-5 felnőtt és 5-6 növendék állat – kel át éppen az úttesten az autó reflektorának fényében.

A fotó és maga a vaddisznók megjelenése megosztja az „utca emberét”, a kommentelők egy része mihamarabbi intézkedést követel, és az állatok kilövését, mivel egyrészt félnek tőlük, másrészt nagy károkat okoznak a portákon.

Másik részük viszont természetesnek tartja, hogy közel az erdős, külterületi részekhez, az urbanizáció térhódítása miatt is megjelennek, és inkább az együttélést szorgalmazza velük.

Eddig nem

Tény, hogy nem fordult elő még olyan, hogy a vaddisznók emberre támadtak volna Miskolcon, de az is érthető, ha sokan nem szeretnének egy kifejlett példánnyal szembetalálkozni. Főleg annak fényében, hogy a kocákról köztudott, a kismalacokat féltve sok mindenre képesek.

Szerettük volna megtudni, hogy az önkormányzathoz érkeztek-e jelzések, és terveznek-e a tavalyihoz hasonló kilövetéseket. A nyári szabadságolások miatt azonban a választ a hét második felére ígérték.

Nő a számuk

Vaddisznóállomány hazánkban

1997-ben 60 ezer körül becsülték

2015-ben 120 ezer körül

A gímszarvas is

1997-ben 70 ezer körülre becsülték

2015-ben már 110 ezer körüli az állomány

