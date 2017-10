Vadászok és rendőrök hagyományos találkozója Ózdon

Ebben az esztendőben az időjárás is kegyeibe fogadta a vadászokat és a rendőröket, akik megszakítás nélkül már nyolcadik esztendeje találkoznak egymással az ózdi strandon. Ezen a napon a szakmai tapasztalatcsere mellett a felhőtlen szórakozás volt a legfontosabb. A különböző előadások, szakmai fórumok mellett a vadásztársaságok és az Ózdi Rendőrkapitányság egy együttműködési megállapodást is aláírt egymással, de a program második fele már jóval kötetlenebb hangulatban zajlott.

Minden szempontból nagyszerűen sikerült a program.” dr. Molnár Tamás

– Nagyon finomat főzünk, igyekszünk mindenkit lenyűgözni, aki meglátogatja a sátrunkat – mondta Kovács Imre. – Nekem pedig külön büszkeség, hogy néhány nappal ezelőtt vadat lőttem, a töltényt el is hoztam magammal erre a rendezvényre. A Varetal egyébként egy kiváló esemény, hiszen szükség van a társaságok és a rendőrség között a folyamatos kapcsolattartásra, egyeztetésre, és az is rendkívül hasznos, ha ilyen szép környezetben együtt töltünk egy napot.

Köszöntőjében Kriston Nándor, az Országos Magyar Vadászkamara Megyei Területi Szervezetének elnöke kiemelte: nagy öröm számára, hogy ennyien összegyűltek az ózdi strandon, ez is mutatja, hogy a vadászat továbbra is rendkívül népszerű ebben a régióban. A rendőrséggel példamutató a kapcsolatuk, amelyet a jövőben szeretnének tovább ápolni, ha lehetséges, még szorosabbá fűzni.

Pacal, pörkölt

Számos program közül kiemelkedett a főzőverseny, amelyen szinte valamennyi vadásztársaság és természetesen a rendőrség is részt vett. Szabad tűzön, bográcsban főtt ételeket kóstolhattak a látogatók, volt, aki pacalt, de akadt olyan csapat is, aki hagyományos babgulyást, esetleg birkapörköltöt készített.

– A Varetal egy igazi megkoronázása azoknak az együttműködéseknek, amelyek a gyakorlatban is jól működnek a vadászatra jogosultak és az Ózdi Rendőrkapitányság között – fogalmazott az eseményen dr. Molnár Tamás hivatalvezető. – Az informális kapcsolatokat ebben a közegben is tovább lehet építeni úgy, hogy közben egy kicsit kikapcsolódunk, szórakozunk és közösen mulatunk. Szerencsére ezúttal az időjárás is velünk volt, úgyhogy minden szempontból nagyszerűen sikerült az idei programunk.

ÉM-ME

VISSZA A KEZDŐOLDALRA