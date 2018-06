V4 – Fekete Péter: megismerni és tisztelni kell egymás kultúráját

Az államtitkár a magyar V4-elnökséget lezáró VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó ünnepélyes megnyitója előtt kiemelte: a visegrádi országok akkor tudnak erős pozíciót elfoglalni Európában, ha összefognak.

Közölte: pénteki megbeszélésükön a visegrádi partnerek értékelték, hova jutott az együttműködés az elmúlt egy évben Magyarország elnöksége alatt és merre szeretnének továbbhaladni, valamint a kultúra területén is átadták a V4 elnökségét Szlovákiának.

Lubica Lassáková szlovák kulturális miniszter hangsúlyozta: a kultúra híd, amely összeköti az embereket. Azt mondta, országa a V4 elnöki pozíciójának átvételével folytatja a magyar elnökség által megkezdett munkát.

Petra Smolíková cseh miniszterhelyettes méltatta a magyar elnökség által végzett munkát és arról beszélt, hogy a kultúra olyan eszköz, amelynek segítségével a kapcsolatok más területein is el lehet mélyíteni az együttműködést.

Pawel Lewandowski lengyel miniszterhelyettes elmondta: a visegrádi partnerek egyetértettek abban, hogy a kultúra számára minden kormányzatnak nagyobb pénzügyi támogatást kellene juttatnia. A kultúrára alapozva fel lehet építeni a népek Európáját – tette hozzá.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a találkozó fővédnöke a megnyitón beszédében kiemelte: az immár hatodik alkalommal megrendezett VéNégy fesztivál ezúttal a magyar elnökség kiemelt rendezvénye, ahol most nemcsak a művészek, hanem a kultúrpolitikai vezetők is közösen ünnepelik a visegrádi országok összefogását.

Úgy látja, a V4-es együttműködésben nagy kulturális és gazdasági erő rejlik és emellett fontos, hogy politikai erő is legyen a V4 Európán belül, hogy mások is elismerjék a teljesítményüket. Lényeges, hogy ne csak elfogadtassák a közép-európai országokkal a döntéseket, hanem be is vonják őket a döntéshozatalba – mutatott rá. Rétvári Bence kijelentette: remélhetőleg a V4 egyre szorosabb együttműködéssé válik és még sok sikeres elnökséget bonyolíthatnak le.

Schőberl Márton, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett arra, hogy a magyar V4-es elnökség egyik fő célja a kulturális kapcsolatok ösztönzése volt, hiszen ez jó hátteret ad a politikai és gazdasági kapcsolatok erősítéséhez, valamint egymás jobb megismeréséhez.

Az összetartozás felismerése és a közös identitás erősítése az ilyen rendezvényeken keresztül juttatható el sikeresen a fiatalokhoz – vélekedett.

A fesztivál megnyitó gáláján a Fővárosi Nagycirkusz művészei lépnek fel. A gálaműsor részeként nyilatkozatot írnak alá, amely összefoglalja a magyar V4-es elnökség alatt megvalósult kulturális programokat a zene, a képzőművészet, az előadó művészet, az innováció és az örökségvédelem területén. Új projektjavaslatokat is megfogalmaztak, amelyek előtérbe helyezik a nemzetközi fesztiválokat és az irodalmi csereprogramokat. A cél az egységes politika erősítése, valamint a közös értékeken és érdekeken alapuló együttműködés.

