V4-es napirenden a hulladékaink Miskolcon

Ezekben a napokban tartják a visegrádi négyek magyar elnöksége idejének első környezetvédelmi miniszteri találkozóját. A Diósgyőri várban megtartott tanácskozáson a V4-országok mellett Szlovénia, Ukrajna, Bulgária és Horvátország delegációja is meghívást kapott. Fazekas Sándor, a környezetvédelemért is felelős földművelésügyi miniszter számolt be arról, hogy a találkozón az Európai Unió körforgásos gazdaságra vonatkozó javaslatcsomagja és a klímapolitika aktuális kérdései, illetve az idegenhonos invazív fajok elleni közös fellépés volt a téma.

Előrelépés a szelektálásban

Az úgynevezett körforgásos gazdaság javaslatcsomag lényegében a hulladékgazdálkodásról szól – tudtuk meg a szakminisztertől.

© Fotó: Bujdos Tibor

„Magyarországon az utóbbi években rengeteg fejlesztés történt a szelektív gyűjtés és a hulladék újrafeldolgozása terén, és jó lehetőség kínálkozik a rendszer kiterjesztésére is, például a biológiailag lebomló hulladék külön kezelése terén – fogalmazott Fazekas Sándor. – Komoly előrelépés, hogy 2010-ben a keletkezett települési hulladék mintegy 84 százalékát deponálták, ez az arány 2015-re mintegy 54 százalékra csökkent.”

Elhangzott, hogy a hulladékgazdálkodási rendszereink fejlesztése során számos további lehetőség kínálkozik majd a V4-országok közötti hatékony együttműködésre.

Átformálják a környezetet

Az „idegenhonos inváziós fajok” elleni egységes fellépés lehetőségeinek napirendre tűzése azért fontos, mert napjainkra egyértelművé vált, hogy ez rendkívül komoly veszélyt jelent. Az ilyen fajok megtelepedésüket követően egyre nagyobb területeket hódítanak meg, kiszorítva az őshonos növényeket és állatokat, ezzel teljesen átformálva környezetüket. Az inváziós fajok térhódítása komoly egészségügyi és gazdasági károkat is okozhat.

– ÉKN-SZB –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA