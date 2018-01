Üzem az áruház helyén Miskolcon

Nem sokkal egymás után – Bricostore 2012. december 31., Baumax 2015. február 1. – zárta be üzleteit Miskolc keleti kapujában két országos barkácsáruházlánc is. Az egykori Bricostore helyén hamarosan másik üzlet nyílt, a Baumax épülete azonban üresen árválkodott már majd három éve, csupán a parkolójában működött nyáron gokartpálya.

Nem bolt lett

Akik azonban az elmúlt hetekben arra jártak, azok tapasztalhatták, hogy valami megmozdult az épületben, hiszen kívül és belül is dolgozni kezdtek, majd kamionszám hordták a beköltöztetni való holmit. Január 1-től pedig már át is adták funkciójának az egykori barkácsáruházat, hiszen autók állnak a parkolóban és emberek jönnek-mennek, ami azt jelzi, valamit dolgoznak ott, azonban semmi nem jelzi, hogy miről is lehet szó.

Több olvasónk is érdeklődött, milyen áruház nyílik majd a József Attila utcán, azonban, mint megtudtuk, meglehetősen nagy funkció­váltáson esett át az épület, igaz, valami állandóság maradt. Ugyanis ezentúl nem árulnak, hanem gyártanak ott kerti szerszámokat. Ugyanis a Bosch cégcsoport egy külső telephelye jött létre, ahol gyártás is folyik.

Bővülő tevékenység

– Valóban a Bosch egyik miskolci vállalatának kihelyezett gyártása működik jelenleg a volt áruház épületében. Az elektromos kéziszerszámokat fejlesztő és gyártó Robert Bosch Power Tool Kft. folyamatosan bővülő tevékenységének egy részét, a kerti szerszámok egyes típusainak gyártását 2018. január 8. óta bérelt területen működtetjük – nyilatkozta portálunk megkeresésére Fükő László, a Robert Bosch Power Tool Kft. ügyvezető igazgatója.

Hozzátette: Az átalakítás másfél hónapot vett igénybe. A miskolci Bosch kéziszerszámgyárban csaknem 2400 munkavállaló dolgozik a 2017. júniusi adatok szerint, ebből több műszakban összesen több mint 350 fő ebben az épületben.

