Aszaló – Sajószentpéter 5-1 (3-0)

Aszaló,100 néző. V.: Belicza.

Aszaló: Korály – Molnár, Bari, Burai G., Ártim, Szász, Ganyi, Meczkó, Ádám, Bari M. Stefán. Edző: Ártim Csaba.

Sajószentpéter: Mertus – Szaszin. Sáfár A., Sáfár Zs., Mizser, Balogh, Horváth, Páró, Somogyi, Vas, Rapp. Edző: Balogh József.

G.: Bari G. (2), Bari M., Ádám, Szász, ill. Sáfár Zs. Jók: az egész csapat ill. mindenki. Ifi: 2-1.

Ártim Csaba: – Jó ellenfél ellen megérdemelt győzelem,

Somogyi Sándor csapatkapitány: – A második félidőben szorossá tehettük volna eredményt. Gratulálok a kulturált futballt játszó hazai csapatnak.

Mályinka – Parasznya 1-3 (0-2)

Nagybarca, 100 néző. V.: Sipos.

Mályinka: Busa (Brindzár) – Pál Kutas (Herczeg), Pápai (Gyenes), Tomencsák, Bélres, Szabó, Fészki, Poszuk, Csoma, Porkoláb (Metykó G.), Varga (Metykó Z.). Edző: Gór Bálint.

Parasznya: Kovács – Staviarszky, Illés, Galamb (Váradi), Miskovics, Titkó (Hegedüs), Dorogi, Apostol, Szentidai, Szurdok, Prodán. Edző: Bodnár József.

G.: Poszuk, ill Szurdok (2), Apostol. Jók: Csoma, ill. az egész csapat. Ifi: 3-2.

Gór Bálint: – Gratulálok a vendégeknek. Sajnos két vitatott gól után szétestünk.

Bodnár József: – Minden megjelent játékosom előtt megemelem a kalapom. Azt azért még hozzáteszem, hogy nálam üvölthet az asszony, bömbölhet a gyerek, ha foci meccs van én akkor úgyis megyek! Sok sikert a hazaiaknak.

Bódvaszilas – Sajósenye 5-2 (3-0)

Bódvaszilas, 50 néző. V.: Leveleki.

Bódvaszilas: Bubenkó D. – Rémiás, Bubenkó Á. (Kórik), Nagy, Bári K., Bárczi, Kalász, Bári L. (Berki), Lukács, Galicza. Edző. Nagy Attila.

Sajósenye: Hankó K. – Hankó A., Hankó M.,, Hankó R., Hankó I., Roha Roland (Hankó L.), Balogh (Glonczi), Ermidi, Rontó, Roha R., Balog (Hankó K.). Edző: Takács István.

G.: Bubenkó Á, Kalász, Nagy, Rémiás, Galicza, ill. Hankó I., Hankó L. Jók: az egész csapat, ill. senki, Ifi: elmaradt, mert a vendégek nem jelentek meg.

Nagy Attila: – Kezd ez a fiatal csapat összeállni, de az igazi szívet még most is hiányolom. Ha az is meg lesz jövőre nincsenek gondjaink.

Takács István: – Jó játékvezetés mellett megérdemelt hazai siker született.

Szirmabesenyő – Szalonna 3-0 (3-0) – Félbeszakadt, mert a vendégek a második félidőre nem jöttek ki az öltözőből

Sajósenye, 50 néző. V.: Fülöp.

Szirmabesenyő: Mészáros – Bazsányi, Juhász, Tarczali, Bihario, Lapis, Fejes, Somogyi, Bertók, Fehér, Nyitrai. Edző: Váradi Norbert.

Szalonna: Mida S. – Kalocsai, Lakatos, Mida A., Hankó, Kertész A., Kertész Z., Horváth, Csemer, Kálló, Orgona. Edző: Kertész Attila.

G.: Bazsányi, Bertók, Fejes Jók: az egész csapat, ill. senki. Ifi: 13-1

Peknyó László alelnök: – Sajnálom, hogy így végződött a mérkőzés, Kitartást kívánok Kertész Attilának a továbbiakra. Köszönjük Sajósenye sportszerűségét, hogy rendelkezésre bocsátották nekünk a pályájukat erre a mérkőzésre.

Kertész Attila: – Elnézést kérek a hazaiaktól. Sok sikert nekik a továbbiakban. Kiváló játékvezetés.

Sajóvámos – Tiszalúc 0-1 (0-0)

Sajóvámos, 30 néző. V.: Tiszóczki.

Sajóvámos: Szendi – Varga, Leskó, Hunyadi, Tóth, Husonyicza (Csizik), Gelyeta, Kovács, Csikós, Paszternák, Körtvélyesi (Lövei). Edző: Sugár Szabolcs.

Tiszalúc: Fónagy – Fekete, Horváth, Tóth, Tálas, Glonczi I., Vadász (Kusper), Glonczi R., Glonczi Krisztofer, Gloncz Krisztián, Balogh. Edző: Végső Zoltán.

G.: Glonczi R. Jók: Tóth, Leskó, Csizik, ill. Fónagy, Fekete, Horváth Ifi: 0-5.

Takács Gábor elnök: – Kilenc évvel ezelőtt, amikor elvállaltam az elnökséget az egyik sportbarátunk azt mondta, hogy hála Istennek találtunk egy „hülyét”. Ezennel kijelentem, hogy a hülye eddig lelkesedett a sajóvámosi fociért. A hátralevő meccseket még tisztességből megpróbálom lehozni azokkal a játékosokkal, akik partnerek ebben és a folytonosság végett még a következő bajnokságra is benevezem a csapatot. Idén nyártól sérültet jelentek én is és befejezem a bohóckodást. Tiszteletem a ma megjelent játékosoknak.

Végső Zoltán: – A múltkori játékunknak csak a felét produkáltuk, de a 3 pont az megérdemelt. Sok sikert a hazaiaknak. Jó volt a játékvezetés.

Rudabánya – Dédestapolcsány 1-3 (1-0)

Rudabánya, 50 néző. V.: Bodnár.

Rudabánya: Keller – Tátrai, Kálló, Theisz, Sike, Kiss, Szajkó (Benedek), Guba, Ádám R., Kovács (Macsinga), Balog. Edző: Veres Béla.

Dédestapolcsány: Simon – Tózsa Dédesi, Kónya I., Mészáros, Lázi L., Szalóki, Schveiczer (Vadnai), Koós, Lázi Gy., Germuska (Bartók), Kónya K. Elnök: Galuska József.

G.: Kiss, ill. Kónya I. (2), Lázi Gy. Jók: senki, ill. Schveiczer, Kónya I., Simon. Ifi: 2-1.

Kovács Gyula elnök: – 45 percig partiban voltunk. Sajnos a cserék nem hozták a várt teljesítményt.

Galuska József: – Gratulálok a csapatnak. A végére összeszedtük magunkat, így jött a győzelem. A hazaiaknak sok sikert. Őszinte részvétünk Laci bácsinak.

