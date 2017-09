Ütemezetten újulnak meg a miskolci peronok

Akik vonattal közlekednek Miskolcon, azoknak feltűnhetett, hogy gőzerővel dolgoznak a Tiszai pályaudvar peronjain, amelyek közül egyet már fel is újítottak még tavaly, míg egy másikon éppen munkálatokat végeznek, ami miatt az aluljáró felől is le van zárva a kijárat.

Szükségessé vált

Mint a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságától megtudtuk, az utóbbi években az utasperonok műszaki állapota miatt vált szükségessé a karbantartás. Összehasonlítva a már felújított és a még felújítás előtt álló peronokat nem is lehet kérdés, hogy ráfért a karbantartás.

A D jelű perontetőt már 2016 nyarán felújították, akkor írtunk is a munkálatokról. A kivitelező cég ezzel a munkájával az év tervezője szakmai pályázaton nívódíjban részesült a lapos tető kategóriában.

Idén folytatódtak a munkák, sőt mint megtudtuk, a harmadik peron felújítását is tervbe vették. Jelenleg a C jelű perontető karbantartási munkáit végzik, ami június 30-án kezdődött és várhatóan november végén fejeződik be. Az első ütemben a peron Budapest felőli oldalát már felújították, most a Felsőzsolca felőli oldalon dolgoznak. Ott a kivitelezési ütemterv szerint haladnak a munkákkal, jelenleg a szegélygerendák megerősítése, a pillér vasalatának szükség szerinti – statikus által meghatározott mértékben való – pótlása történik. A perontető homokszórását elvégezték, most a repedések tömítése és a vakolatok pótlása következik.

A B jelű perontető karbantartási munkáira későbbi időpontban kerül sor. A felújítást a MÁV ingatlankarbantartási keretösszegéből végzik el.

A vasúttársaság annak megfelelően alakította át a vonatok érkezési és indulási vágányait, ahogy azokat az utasok megközelítik az állomáson belül. Az elsődleges cél a menetrendszerűség fenntartása, valamint a biztonságos gyalogos közlekedési irányok kialakítása volt. A perontető karbantartási munkái miatt vonatkésések nem várhatók, azok a forgalmat nem befolyásolják – tájékoztatott a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.

2003-ban újították fel

A Tiszai pályaudvar nevét építtetője után, a Tiszavidéki Vasútról kapta. Fogadóépülete 1901-ben épült a korábbi épület bontásával, átalakításával Pfaff Ferenc tervei alapján, eklektikus, angol romantikus stílusban. Az épület műemlék, utoljára 2003-ban újították fel, megtartva az eredeti hangulatot. A felújítás során többféle módon akadálymentesítették, például a vakok számára a padlón vezetőcsíkokat létesítettek, és a régieket megfelelően újították fel, így a tető az egykori palafedését visszakapta, az óra visszakerült eredeti helyére és a belső is megújulhatott. A peronok felújítása akkor elmaradt, most erre is sor kerülhet.

– Horváth Imre –

