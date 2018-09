Utcára teszi családja a rokkantnyugdíjas ózdi asszonyt

Kétségbeesett olvasónk kért tőlünk segítséget. A 63 éves Mária az egyik Ózd közelében lévő településen él fiával és annak családjával, ám nem működik a többgenerációs modell. Marika menye kijelentette, szeptember 12-én, ha felveszi nyugdíját anyósa, mehet, amerre lát, nem lakhat náluk tovább. Aki azt hiszi, a panaszos nő túloz, az téved, a fiatal asszony lapunknak is elmondta, hogy nem tűri meg tovább otthonában anyósát.

Iszonyodom ettől a megalázó helyzettől, szeretnék elköltözni.˝ Mária

– Nincsenek nagy igényeim. Szívesen meghúznám magam egy nyári konyhában, kis szobában, bárhol, ahová befogadnak és akad számomra egy pici lakhatásra alkalmas hely – hangsúlyozta az elkeseredett asszony, akinek menye kijelentette: szeptember 12-e után nem maradhat a lakásban, mert nem tűri tovább, hogy nem járul hozzá a kiadásokhoz és nem fizet.

– Nem tartom ingyen tovább, a kicsivel lakik, akinek így nincs gyerekszobája, ebből elég volt, rámegyünk mindannyian – mondta el lapunk érdeklődésére a fiatal nő.

Havi harmincezerből

Marika magáról elmondta, kétszer házasodott és négy gyermeket szült, aktív éveinek javát háztartásbeli alkalmazottként töltötte, nagyjából tizenöt év munkaviszonya van, ennek egy részét varrodában töltötte. Második férjét néhány éve veszítette el, azóta havi harmincezer forintos rokkantellátásból tengődik, amelyet élelemre és gyógyszerre költ az egyébként szívbeteg asszony, ám hamarosan emelkedni fog jövedelme.

Mos, főz, takarít

– Jövő tavasszal már jogosult leszek tisztességes öregségi nyugdíjra, mely mellé kapok majd özvegyi járadékot is, akkor már képes leszek albérleti díjat fizetni, ám a fiatalok türelme elfogyott, útilaput akarnak kötni a talpamra, és őszintén szólva már én is iszonyodom ettől a megalázó helyzettől. Nem akarok senki céltáblája lenni, nagyon rosszul­esik nekem ez az egész – panaszolta Mária, akinek fogalma sincs még róla, hol hajtja pár nap múlva álomra fejét. Azt reméli, írásunk eljut olyan olvasókhoz is, akiknél takarítana, főzne, háztartást vezetne, besegítene, ha kapna egy nyári konyhát, fél szobát, ahol meghúzhatja magát.

– Jövőre már fizetőképes leszek, idén pedig megdolgoznék a szállásomért. Nem vagyok én ingyenélő, aki befogad, jól jár velem – magyarázta Marika.

Azok, akik szeretnének segíteni, a 0630 6847 449 számon érik el Máriát.

ÉM-JA

