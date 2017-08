Utakat és teret újítottak fel

Az ünnepélyes átadáson Csendes Péter, a község polgármestere elmondta, az aszfaltozáshoz több mint 14 millió forintot kaptak. A Bem utca és a Berezdalja utca felújításához 3,5 millió forint önerőt biztosított az önkormányzat.

Egy másik pályázat segítségével megújult a Bem utca előtti tér is, a falu lakói virággal, fákkal ültették be, míg a közmunkaprogramban résztvevők az általuk készített betonelemekkel burkolták. Padokat, asztalokat, világítást is elhelyeztek a terecskén, ezzel is növelve a komfortérzetet.

Tállai András, a térség országgyűlési képviselője szerint fontos az utak minősége, és látható, hogy örülnek a felújításnak az emberek. Mint mondta, TOP-os forrásból megújul majd a Bogács és Cserépfalu közti útszakasz és a Bükkzsércre vezető út kimaradt része is.

Ezenkívül Mezőkövesd és Bükkzsérc között kerékpárút is létesül.

– ÉM-TB –

