Űrstratégiáról döntöttek Miskolcon

Elfogadta új stratégiáját a Magyar Űripari Klaszter (HUNSPACE) Miskolcon megrendezett közgyűlésén. A kétnapos tanácskozáson dr. Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa is részt vett, aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a kormányzat nagy jelentőséget biztosít az innováció és a technológia területének és azon belül természetesen az űrkutatásnak is.

Gyorsuló verseny

– Az, hogy miniszteri biztosi szakirányítást kapott a terület, azt a lehetőséget adja meg hazánk számára, hogy ebben a nagyon éles és egyre gyorsuló nemzetközi versenyben javuljanak Magyarország pozíciói az űripar és az űrkutatás területén. Bízom benne, hogy a ciklus végére ennek még a jelenleginél is láthatóbb jelei lesznek – hangsúlyozta a miniszteri biztos.

dr. Ferencz Orsolya, a KKM űrkutatásért felelős miniszteri biztosa | Fotó: Ádám János

Hazánk 2015-ben csatlakozott az Európai Űrügynökséghez (ESA). Hargitai Péter, a HUNSPACE elnöke úgy fogalmazott, jelenleg az az egyik legfontosabb feladat, hogy a klaszter a magyar kutatási, fejlesztési eredményeket többszörösére növelve hazánk űriparban betöltött szerepét erősítse.

– Ezt leginkább nemzetközi nagy projektek elnyerésével, illetve azokban való részvétellel kívánja elérni a HUNSPACE. A klaszter emellett minél több hazai vállalatot vonna be űripari fejlesztésekbe, hiszen a legfontosabb az, hogy a területen jelen lévő vállalatok közösen dolgozzanak, együtt érjenek el eredményeket – tette hozzá.

Miskolc a kezdetektől aktív szerepet vállalt a hazai űripar létrehozásában, fejlesztésében. A Miskolci Egyetem az 1980-as évektől előbb az INTERKOZMOSZ, majd NASA partnereként aktív szerepet vállalt az űr megismerésében – erről már Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere beszélt.

– Városunkban jött létre maga a klaszter is, amely születésénél olyan helyi cégek bábáskodtak, melyek ma is kiváló minőségben állítanak elő nagy hozzáadott értéket. Az elmúlt évek miskolci fejlesztései pedig még a korábbiaknál is kedvezőbb lehetőséget kínálnak ezeknek a cégeknek – hangsúlyozta a városvetető.

