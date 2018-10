Üresen állnak a miskolci épületek, kérdés, meddig

„Tíz éve kezdték el, most van esély befejezni a Ferenczi egészségügyi szakközépiskola tornacsarnokát” – írta lapunk a múlt héten. Arra, hogy a beruházó csődje miatt félbemaradt építkezés végére pontot tegyenek, erős az önkormányzati szándék. A képviselő-testület múlt heti közgyűlési ülésén ugyanis elhangzott, multifunkcionális csarnokot alakítanának ki benne. Olyat, ami a város második sportcsarnokaként működhetne.

Az örömhír kapcsán jutott eszünkbe, hogy végigvegyük, mely épületek állnak már hosszú ideje üresen Miskolcon, és hogy várható-e lépés közeljövőben az ügyükben.

A belvárosban

Elsőként egy történet, ahol már látszik a fény az alagút végén.

A Szentpáli iskola hajdanvolt, Csengery utcai épülete 15 éve üresen áll. Márciusban arról számoltunk be, hogy elindult az építkezés: itt kapna helyet az Ifjúsági Ház. A tervek szerint egyfajta kulturális inkubátorházként működne, egy Zene- és Táncművészeti Képzési Központ is helyet kapna itt. Az épület „főbérlője” az MSZC Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziuma lenne, ennek képzési kínálatát bővíthetné a táncművészet. Az eredeti tervek szerint már az idén szeptemberben el kellett volna készülnie az épületnek.

Az építkezéssel szemben áll a hajdanvolt Tiszti klub épülete, szintén sok-sok éve üresen. Márciusban érdeklődtünk az önkormányzatnál a terveikről, akkor azt a választ kaptuk: „érdemi információval jelenleg nem tudunk szolgálni”.

A belvárosi üres épületek között a korábbi központi leánykollégiumot is meg kell említenünk, hat éve költöztették át a lányokat a Karacs Teréz kollégiumba, akkor arról volt szó, hogy egy bank irodaépületeként működtetik tovább. Az ingatlan a MIK Zrt. kezelésébe került, de a földszintjén továbbra is menza üzemel. 2016 májusában arról írtunk, hogy a város építészeti ötletpályázatot írt ki az ingatlanra, egy színvonalas irodaházat alakítanának ki belőle. Még az eredményhirdetés is lezajlott, ám az épület ma is üresen áll.

A belváros legfájóbb pontja azonban mindenképpen az Avas szálló. A hajdani patinás ház történetéből már regényt lehetne írni, több mint 20 éve áll üresen. Néhány éve visszavásárolta akkori tulajdonosától a város vezetése, később 600 millióért hirdette meg: négycsillagos szálloda üzemeltetésére kerestek befektetőt. Utoljára az idén májusban írtunk róla, akkor a helyzet változatlan volt. Illetve annyi fejlemény történt, hogy a világ első számú ingatlanszakmai kiállításán, a MIPIM-en, Cannes-ban mutatták be a szebb napokat is látott épületet, nyilván annak reményében, hogy valaki fantáziát lát benne.

Örök téma

A főutcán van még egy romos épület (igaz, ez nem önkormányzati tulajdonban, mint a korábban említettek), a régmúlt Aranycsillag szállodája, ennek sorsa is hosszú ideje kérdéses: tulajdonosa egy olasz üzletember, Bruno Bigatton volt, aki néhány éve elhunyt. Az övé volt az Aranyszarvas patika is, ez is évek óta üresen áll, az üzleten ma is ott a tábla: kiadó.

A belvároson kívül a Science Múzeumnak tervezett hajdani fűtőmű épületét említhetjük meg. A félbemaradt építkezés nagyon drága lett Miskolcnak, hiszen mivel nem készült el, vissza kellett fizetnie a megvalósítására elnyert uniós forrást, 1,3 milliárd forintot.

Hasznosítása örök téma, többször kérdeztük az önkormányzatot a terveiről, de érdemi választ nem kaptunk.

A sor még folytatható lenne. Érdeklődtünk az önkormányzat sajtóosztályán az esetleges fejleményekről, bízunk benne, hogy lesz miről beszámolni, ha választ kapunk.

Hajdu Mariann

A beruházó elégedett, a miskolci lakók fellebbeznek Miskolc - Bár tiltakoztak a környéken élők, kiadták a környezetvédelmi engedélyt a Hell irodaházára Miskolcon. Nyár végén számoltunk be arról, hogy hatalmas érdeklődés mellett zajlott le a „helles cég”, azaz az Avalon Center Kft. Szent István térre tervezett négyemeletes, iroda-üzletház komplexum... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA