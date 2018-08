Üres a lakás? Reszkessetek betörők!

Távollétünk alatt a háztartási gépeknek is jár a pihenés, ezért most összegyűjtöttünk néhány hasznos tippet, amit energiahatékonysági és biztonsági szempontból is érdemes megfontolni, ha hosszabb időre hagynánk üresen otthonunkat.

A tolvajok célpontja

Az üresen hagyott lakás tökéletes célpont lehet a tolvajok számára, de riasztó híján is számos apró trükköt bevethetünk otthonunk biztonsága érdekében. Van, aki a bekapcsolva hagyott rádióra vagy tévére esküszik, de jó megoldás lehet egy időkapcsolós dugalj is a nappali állólámpájához, ami minden este ugyanabban az időpontban aktiválódik. Ha van valamilyen kamerával felszerelt, internetre csatlakoztatott otthoni eszközünk, akár a nyaralás közben is körbenézhetünk a lakásban. Legutóbb egy ilyen kamerával felszerelt robotporszívó ijesztett el egy betörőt: a készülék szokatlan mozgást érzékelt, ezért egyből képeket küldött tulajdonosának a lakás belsejéről, aki így gyorsan értesíthette a rendőrséget.

Penészvirágok a hűtőben

A betörő valószínűleg már a porszívó fényjelzéseit látva elmenekült, hiszen semmi sem tűnt el a lakásból.

Mindenütt jó, de a legjobb otthon – kivéve, ha hazaérkezve penészes, romlott ételek fogadnak minket a hűtőben. Ezt úgy a legkönnyebb megelőzni, hogy már az indulás előtti napokban igyekszünk felélni a hűtő tartalmát, és csak azokat az élelmiszereket hagyjuk benn, amelyek kibírják a hosszas tárolást, illetve a mélyhűtőbe helyezzük azokat, amelyek lefagyaszthatóak. „Ha tudatosan törekszünk az energiahatékonyságra, jó megoldást jelent az egyes hűtőkön már megtalálható Eco Friendly mód, amely minimálisra csökkenti az energiafogyasztást, így energiát és pénzt is spórolhatunk a nyaralás alatt” – mondta el Budai Nikoletta, az LG háztartási elektronika üzletágának termékspecialistája.

Mosó- és mosogatógép

Győződjünk meg róla, hogy a nagy rohanásban sem hagytunk vizes ruhát a mosógépben, hiszen kellemetlen meglepetésben lesz részünk, amikor hazaérünk – kivéve, ha okos funkciókkal ellátott mosó-szárítógépünk van, hiszen ezen akár távolról is lefuttathatjuk a mosási és szárítási programokat. A kikapcsolt hűtőhöz hasonlóan az üres mosógépet is lehetőleg nyitott ajtóval hagyjuk ott.

Érdemes külön figyelmet fordítani a mosogatóra is: a mosatlan edényekre már napok alatt szinte eltávolíthatatlanul rászáradnak az ételmaradékok, ráadásul a bogarakat is mágnesként vonzzák. A nyári melegben a lefolyóban megbúvó ételmaradékok is könnyen romlásnak indulhatnak, ezért a nyaralás előtt tisztítsuk ki és töltsük fel fertőtlenítő hatású tisztítószerrel a lefolyókat. A mosogatógépet szintén célszerű üresen és nyitott ajtóval magára hagyni.

Ha pontosan tudjuk magunkról, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni a fentieket, érdemes elgondolkodnunk néhány okoseszköz beszerzésén.

Kütyürajongóknak

Az intelligens háztartási gépeket egy mobilalkalmazáson keresztül távolról is irányíthatjuk, így nem okozhat gondot, ha valamit elfelejtettünk kikapcsolni. Ma már számos okosotthon-megoldás közül válogathatunk: van olyan alkalmazás, amellyel például kifejezetten a háztartási gépeket irányíthatjuk. Ha nem zártuk be rendesen a hűtőajtót, az applikáció ránk szól, hogy megfelelően csukjuk be azt. Ha netán elfelejtettük aktiválni a hűtőszekrény Eco Friendly módját, az alkalmazással akár a tengerpartról is átállíthatjuk a hűtő és a fagyasztó hőmérsékletét. Az sem álom, hogy hazaérve kellemes klíma és ragyogó tisztaság várjon bennünket: okostelefonunkkal már a hazaúton bekapcsolhatjuk a légkondit és munkába állíthatjuk a robotporszívót.

ÉM

Mit húzzunk ki?

Kisméretű háztartási eszközök: kenyérpirító, turmixgép, kávéfőző, mikrohullámú sütő. Minden, amin digitális óra van, áramot fogyaszt.

Készenléti vagy alvó (standby) módban lévő elektronikai eszközök:

asztali számítógép, televízió, DVD- vagy Blu-ray lejátszó, ébresztőóra, rádió és minden, aminek távirányítója van. Ha az eszköznek van „azonnali bekapcsolás” funkciója, vagy kikapcsolt állapotban is világít rajta valamilyen LED-lámpa, akkor biztosak lehetünk benne, hogy folyamatosan áramot fogyaszt.

Külső tápegységgel vagy táp­kábellel rendelkező elektronikai eszközök:

laptopok, videojáték-konzolok, hangfalak, telefontöltők és egyéb hasonló eszközök, melyek folyamatosan feszültséget juttatnak tápegységeikbe. Húzzuk ki az összes töltőt, még ha tabletről vagy elektromos fogkeféről van is szó.

Víz, gáz, bojler. Ezeket érdemes elzárni

A légkondicionálást mindenképpen kapcsoljuk ki! A lakásnak nincs szüksége a kellemes 23-25 fokos hőmérsékletre a távollétünkben. A bojlert érdemes kikapcsolni vagy a minimumra tekerni a termosztátot, így a távollétünkben nem fogja a készülék újra és újra feleslegesen felmelegíteni a benne tárolt vizet. Hazaérkezéskor figyeljünk arra, hogy az első zuhanyzás előtt legalább egy órával újra bekapcsoljuk a rendszert. Az átfolyós rendszerű vízmelegítőknél nincs ilyen gond, de ha gázzal működő berendezésről van szó, tulajdonképpen az őrláng is feleslegesen ég, amíg nem vagyunk otthon.

A vízfőcsap elzárásával nem kifejezetten pénzt és energiát spórolunk, hanem biztosítjuk, hogy ne legyen csőtörés a lakásban, amíg távol vagyunk. A gáz főcsapját szintén elzárhatjuk utazás előtt. Égve hagyni a lámpákat az egész nyaralás alatt egyszerű energiapazarlás, ezért ha aggódunk a lakás biztonsága miatt, szerezzünk be néhány időkapcsolóval ellátott konnektort.

