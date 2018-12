Unokái miatt lett meseíró a szikszói nagymama

A könyvek iránti vonzalom már pici korában kialakult Ráskyné Évában, aki szegény, ám műkedvelő családban cseperedett fel.

Nagyapa meséi

– A nagyapám legendásan jó elbeszélő volt, sosem mondott el ugyanúgy kétszer egy történetet, hozzá tett a tanulságos sztorikhoz, átköltötte őket, érdemes volt mindig ébren maradni, hogy megtudjam, mi a vége. Vicceket és katona korából származó anekdotát is előadott – nosztalgiázott Éva, akinek felmenői körében a mindennapi betevő falat mellett szellemi táplálékokra is igény mutatkozott. Éva nagymama korában már nem érte be az olvasással, unokái alkotásra inspirálták.

– Közel 60 éves voltam, mikor a karácsonyi nagytakarítás során Csengére, Zsombira és Dorkára gondoltam. Különleges ajándékkal akartam meglepni őket. Így született meg az első mese, majd verses történeteket és prózát is írtam – idézi fel a kezdeteket Éva, akinek munkája korábban lapunk Mesél az Észak című kiadványában is megjelent. A város kulturális pályázatán pedig első helyezést ért el és irodalmi díjat kapott az önkormányzattól. Az unokáitól, a nyilvánosságtól és a várostól kapott elismerés további alkotásra sarkallta.

– A Teremtőtől kapom az ihletet – mondta Ráskyné Éva.

ÉM-JA

