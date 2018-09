Ünneplés után avatás jöhet Sátoraljaújhelyen

Jelentős beruházásokba kezdett a zempléni térség egyik legfontosabb gazdasági szereplője, a Sátoraljaújhelyi Dohánygyár, amely több mint 400 fős létszámával Sátoraljaújhely 3. legnagyobb foglalkoztatója. A közel 1,3 milliárd forintos beruházás részeként – nagyon hosszú idő után – egy új üzemcsarnokkal bővül a cég szeptember végén. Erről Füzi Csaba, a társaság vezérigazgatója beszélt a múlt héten tartott családi napon, ahol azt is elmondta: hogy a gyár nem működött volna tovább, ha húsz éve nem vásárolja meg és nem fejleszti tovább a Continental Dohányipari Csoport.

A terveink között­­­ szerepel további üzemcsarnok építése.” Füzi Csaba

Versenyképesek

– Az elmúlt két évtizedben bebizonyítottuk, hogy élet- és versenyképesek vagyunk a multinacionális cégek által uralt piacon. Úgy vélem, a piaci viszonyok, a törvényhozás és a tulajdonosi kör is partnerek lesznek abban, hogy ez a gyár hosszú évtizedekig versenyképes maradjon. Ezt erősíti az is, hogy terveink között szerepel további üzemcsarnok építése a jövőben – jelentette be Füzi Csaba.

Veszelovszki László, az egyik tulajdonos megerősítette az elmondottakat. Hozzá­téve: bármilyen piaci siker és beruházás nem jöhetne létre a kiváló kollektíva nélkül, ha nem gyártaná a világ egyik legjobb termékét akár cigarettában vagy szivarkában, akár fogyasztási dohányban. Mi is azon dolgozunk a kereskedelemben, hogy hosszú távon fenntarthatóan működtethessük a rendszert.

Kell egy csapat

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere Minarik Ede, a mosodás kijelentését idézte: kell egy csapat, ez a dohánygyár esetében is igaz.

– Kell egy olyan magyar tulajdonú és gondolkodású csapat, amely úgy érzi: össze kell rakni egy kiváló közösséget, meg kell fizetni és olyan szociális intézkedéseket kell hozni, illetve olyan programokat kell szervezni számukra, amiért jó ebben az üzemben dolgozni. Talán azért van a gyárban olyan sok fiatal, mert ahol pályáznak és beruháznak, ott van akarat, pers­pektíva, jövőkép. Ez, mint a mágnes a szöget, úgy vonzza a fiatalokat – mondta.

A rendezvényre ellátogatott dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője is.

Dicséret és díjátadó

A köszöntőket követően Füzi Csaba elismeréssel szólt Nyizsnyoszki Ferencné Etelka szervezői munkájáról, majd jöhetett a színes programok sora. A családi nap délelőtti focikupáján 7 csapat versenyzett a gyár különböző területeiről, és az asztaliteniszversenyen is sokan részt vettek, alaposan megmozgatva ezzel a kollektívát.

Füzi Csaba a sportdíjátadások előtt megemlítette: a dohánygyár hírnevét sokan öregbítették, így az önkéntes tűzoltók női és férficsapata, akik bejutottak az országos viadalra is. A zalaegerszegi Országos Dohánybolt Ellátó Vállalat Kupán pedig az 1. helyen végeztek focistáik.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA