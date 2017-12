Ünnepi vacsora a tálakban Miskolcon

Idén is megtartotta karácsonyi akcióját a Miskolci Állatsegítő Alapítvány, hogy a menhelyen élő kutyusoknak is minél jobban teljen a karácsony és az azt követő téli hétköznapokon is megfelelő ellátásban részesülhessenek. Az egyik bevásárlóközpontban volt az alapítvány idei standja, ahol – ahogy arról lapunk is beszámolt – még egy zongorával kísért énekes flash­mobbal is igyekeztek felhívni magukra a figyelmet.

Dísz a Karácsonyi Kutyafára

December 23-án pedig ismét közös fadíszítést tartottak a Sajószigeti úton található menhelyen, amelyre rengetegen kilátogattak, és vittek saját készítésű díszt a Karácsonyi Kutyafára, no és persze ennivalót a kutyusoknak.

– Nagyon sokan jöttek, gyerekes családok, baráti társaságok, munkahelyi kollektívák és nagyon kreatív díszekkel készültek, gyönyörű lett az idei fánk – mesélte Kisfalvi Nyina, az alapítvány alelnöke. A díszek mellett rengeteg felajánlás érkezett, amelyek között szívet melengetőnek nevezte az alsózsolcai lakásotthonban nevelkedő gyerekek gyűjtését, akik még pénzadományt is vittek. A Coop adományának köszönhetően pedig gazdag vacsora – húsleves és sült csirkecomb – kerülhetett a kutyusok táljába karácsony alkalmából.

– A kutyusok nagyon köszönik az adományt. Sajnos telt házzal karácsonyozunk, bár az ünnep alkalmából sok örökbefogadásunk volt, remélem, minden kutyus végleges helyre kerülhetett – tette hozzá az alelnök.

