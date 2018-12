Ünnepi díszek, fények Borsodban – Küldje el fotóját a BOON-nak!

A megyét járva egyre ötletesebb és eredetibb betlehemeket láthatunk, sok helyen igyekeznek úgy megjeleníteni Jézus születésének pillanatát, hogy az minél többeket érdekeljen, és minél inkább fényképre kívánkozzon. A betlehemek mellett pedig szebbnél szebb karácsonyi díszek lepik el a kistelepüléseket is, csillogó színekbe, néhol egyenesen fényárba borítva az utcákat, tereket.

Kérjük, küldjék be!

Az Észak-Magyarország és a Borsod Online a fejébe vette, hogy ezeket igyekszik megmutatni mindenkinek, hiszen megérdemlik, hogy a szélesebb olvasóközönség is megismerje ezeket. Ha nem is személyesen, legalább fotó formájában. Éppen ezért arra kérjük olvasóinkat, hogy ha a saját településükön van olyan betlehem, vagy dísz, amelyet érdemesnek találnak bemutatni, vagy útközben találkoznak olyannal, amely fotóra kívánkozik, akkor örökítsék meg, és küldjék el nekünk a szerk_boon@inform.hu címre. Kérjük, mindenképpen írják meg, hogy hol készült a fotó, és saját nevüket, elérhetőségüket is küldjék el. Ennek azért is van jelentősége, mert nemcsak bemutatni szándékozunk a képeket a BOON-on, de egy szavazást is indítunk, hogy olvasóink kiválaszthassák a legszebb betlehemet és köztéri díszt.

ÉM-HI

