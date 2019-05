Ünnep- és hungarikumnap Hercegkúton

Hazánk európai uniós csatlakozásának 15. évfordulójára emlékeztek, valamint hungarikumnapot rendeztek a tokaj-hegyaljai településen.

Két évtizede folynak diák­csereprogramok a németországi Obersulmmal.” Rák József

Német, francia, szlovákiai – felvidéki és lengyel testvértelepüléseikkel, barátaikkal ünnepelték a hercegkútiak hazánk másfél évtizedes európai uniós tagságát.

Rák József polgármester lapunknak elmondta: Hercegkút nagyon sokat kapott az uniótól, a pályázatok révén megvalósult – és most is futó – fejlesztések mellett több nemzetközi kapcsolatot eredményezett a nagy európai közösséghez való csatlakozás számukra. A legtöbbet fiataljaik köszönhetnek ezeknek a kapcsolatoknak, ugyanis két évtizede folynak diákcsereprogramok a németországi Obersulmmal – fogalmazott. Ennek keretében egyik esztendőben onnan érkeznek diákok az egykor sváb telepesek által alapított Hercegkútra, másik évben pedig a helyi gyerekek látogatnak Németországba egy-egy hétre. De a civil szervezetek – például az énekkarok, az önkéntes tűzoltó-egyesület – is fontos alkotó­elemei a kapcsolattartásnak – tette hozzá.

Az ünnepség után lerakták egy új közösségi tér alapkövét is. A polgármester ezt azzal indokolta, hogy már rég igény mutatkozott egy olyan helyre, ahol a helybeliek pihenhetnek vagy összegyűlhetnek ünnepeik alkalmával, ám a település szerkezete eddig nem tette lehetővé ennek a kialakítását. Most azonban sikerült megvásárolniuk két telket, ahol kivitelezhető a projekt.

Dr. Stumpf István alkotmánybíró – aki egyike volt az alapkő elhelyezőinek – azt mondta: büszke arra, hogy szülőfaluja jól sáfárkodik a lehetőségeivel. Úgy fejlődik és épül, hogy közben erősen ragaszkodik gyökereihez, megőrzi közösségi értékeit.

Hungarikumok és értékek

A nap második felében megrendezett hungarikumnap keretében a bajai halászlé mutatkozott be Hercegkúton. Ennek keretében bárki megkóstolhatta a legismertebb hazai értékek közé sorolt ételt. Gasztronómiai különlegességekkel készültek a rendezvényre a megyei értéktár büszkeségei is.

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke, a megyei értéktár bizottság elnöke elmondta: ezúttal a karcsai hajtovánka és a nagy­bélesek, a cigándi apróbéles, a csernelyi derelye és az arnóti lakodalmas kalács képviselte a megye színes gasztro­nómiai kínálatát. Kitelepültek és pincéiket is megnyitották a hercegkúti borászok, akik hazánk egy szintén méltán híres különlegességével, a tokaji borral kínálták a vendégeket.

