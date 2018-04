Uniós oltalom és védjegy a szomolyai cseresznyének

A Csopaki borral, az Akasztói szikiponttyal, a Budaörsi őszibarackkal, a Szomolyai rövidszárú fekete cseresznyével, az Újfehértói meggyel, a Nagykun rizzsel és a Nagykörűi ropogós cseresznyével bővült az oltalomban részesülő földrajzi árujelzők köre. A szomolyai cseresznyéből készült feketecseresznye-lekvár és a fekete cseresznyés rétes Nemzeti Parki Termék Védjegyet is kapott az önkormányzat pályázatának köszönhetően.

Bejárták a ranglétrát

– Ez egy lépés afelé, hogy teljes elismeréssel be tudjuk mutatni a cseresznyénket, nem mint mezőgazdasági gyümölcsöt, hanem mint terméket – mondta Guczi István, Szomolya polgármestere. – Őshonos gyümölcsünkkel bejártuk a ranglétrát, védjegyre pályáztunk, termékdíjasok lettünk, bekerültünk a helyi, megyei és az országos értéktárba. Cseresznyénket pedig uniós oltalom alá is helyezték a közelmúltban.

Elárulta, mindenre pályáznak, amire lehet, hiszen a híres gyümölcs megérdemli, hogy méltó helyre kerüljön. A nemzeti parki védjegy is egy példa arra, hogy tovább kell fejleszteni. Vannak termékeik, s láthatták, egy-egy termelő többel is tud pályázni, ők is próbálnak majd a későbbiekben, hiszen a cseresznyének óriási felhasználási palettája van. Nem csak érés idején használható föl, állagát fagyasztva is megtartja, s termék készíthető belőle márciusban is. E téren álmodhatnak akár nagyot is, sokféle elképzelésük van az ország tortájától kezdve a dzsemeken át a csokoládégyártásban való alkalmazásig. Ez mind megvalósításra vár. Örülnek, hogy volt múltja, van jelene és lesz jövője a rövidszárú fekete cseresznyének.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében három hektárt telepített, két és fél ezer fájuk van, az esetlegesen kipusztuló oltványokat folyamatosan pótolják. Guczi István elmondta, a cseresznyével foglalkozó vállalkozók, termelők nagy része fiatal, valakinek ezer, valakinek 2-2,5 ezer fája van, de közel két tucat termelő, köztük ő maga is 25–30 fát ültetett. Mint mondta, példát szeretett volna mutatni, ezért ültetett kis földjére 28 fát, amelyek már teremnek.

– TB –

