Ültetés: nem mindegy, mit, hová és mi mellé

De fontos tudni, hogy a vetésforgó használatával jelentősen javulhat a termések mennyisége, minősége, ugyanakkor nagyon nagy szerepe van a kórokozók elleni harcban is.

Fontos szempontok

Fontos, hogy adminisztráljuk, mit honnan szereztünk be, mit hová vetettünk. Érdemes vezetni egy kis füzetet, lerajzolni, vizualizálni a kertet, így tervezni is egyszerűbb minden évben az ültetést, ugyanakkor a vetésforgóhoz is nagy segítség. Figyelni kell az állománysűrűségre! Ha éri a fény mindenhol a növényünket, át tudja járni a levegő a sorokat, akkor kevésbé tudnak elhatalmasodni a gombafertőzések.

Ültetésnél sok minden szempont lehet a kiskertben, ezek közé tartozik az is, ha olyan növényeket ültetünk egymás mellé, amelyek elriasztják a másik kór- vagy károkozóját. Íme néhány növénytársítás, amelyek megvédik egymást.

Alma mellé ültessünk metélőhagymát varasodás ellen. Az almafák alá vessünk sarkantyúkát, zsázsát a vértetűfertőzés ellen. Paradicsom mellé bazsalikomot ízjavítónak. Burgonyánál a torma növeli az ellenálló képességet, a zöldbab a burgonyabogár ellen hat, a bársonyvirág fonálféreg-gyérítő. Káposztafélék mellett a kakukkfű, menta, zsálya riasztja a káposztalepkét, a sarkantyúka gyéríti a levéltetveket, a zsálya a káposztalégy ellen hat, a paradicsom riasztja a kártevőket. Uborka mellett a metélőhagyma a lisztharmat ellen jó, a sarkantyúka riasztja a levéltetveket és egyéb kártevőket. Vöröshagyma mellett a káposztafélék a gombák ellen hatásosak. A rózsák közé levendulát vagy petrezselymet, ami védelmet jelent a kártevők ellen.

