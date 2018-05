Ültessünk levendulát!

Az utóbbi években nagyon felkapott növény lett a kiskertekben, az ültetvényeken, és a virágládákban, balkonokon is a levendula.

A levendula az árvacsalánfélék családjába tartozó növénynemzetség 39 fajjal és több hibrid fajjal. Őshonos Európában; de megtalálható számtalan más vidéken is, így a Zöld-foki Köztársaság szigetcsoportjaitól és a Kanári-szigetekről Kelet-Afrikán és Dél-Nyugat Ázsián keresztül Indiáig. A nemzetség sok tagja kerti dísznövényként ültetett a mérsékelt éghajlaton, felhasználják továbbá fűszerként, és a belőle kivont illóolajat számtalan kozmetikai termékben.

– A gondozása nem túl bonyolult, és télálló is, így Magyarországon is nevelhető. Ültetéséhez válasszunk meleg, napos, szélvédett helyet. Talajra nem kényes, meszes, tápanyagokban nem igazán bővelkedő talajba ültetve is jól érzi magát – mondja Konkoly Andrea dísznövénykertész, a Dr. Park vezetője. – A következő évi fejlődést elősegíthetjük azzal, ha még ősszel visszametsszük az ágakat, nagyjából a kétharmadára, úgy, hogy a fás részeket érintetlenül hagyjuk.

A levendulának számtalan gyógyhatást tulajdonítanak: aromaterápiában használva az egyik legjelentősebb nyugtatóhatású, idegerősítő, hangulatjavító gyógynövény, hatékonyan segíti az elalvást, és segítségünkre lehet a fejfájás csökkentésében is. Csökkenti a fertőzéseket, megfázáskor tisztíthatjuk a légutakat, ha levendulával inhalálunk. Gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő hatása van, így akár a pattanások elleni küzdelemben is jó szolgálatot tehet. Masszírozáshoz használva, csökkenthetők a gyulladásos eredetű izomfájdalmak, korpás fejbőrre és zsíros hajra is gyógyír lehet.

