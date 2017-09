Ülésezik Miskolc közgyűlése – 2017. szeptember

Miskolc – Csütörtökön tartják a szeptemberi testületi ülést Miskolcon. A testület tárgyalja többek között a költségvetés első féléves korrekcióját is, illetve a vagyonrendeletről is döntenek. A baloldal egy előterjesztést is benyújtott, amiben az ifiház helyben maradását szorgalmazzák. A Borsod Online-t élőben tudósítjuk az ülésről.

07.14: Elhunyt Litwin József iparművész, alkotásait számos helyen láthatjuk a városban – kezdte a csütörtöki testületi ülést dr. Kriza Ákos polgármester. A testület egy perces néma felállással emlékezett a művészre. A polgármester elmondta, az elmúlt időszakban 11 útszakasz újult meg Miskolcon. A városvezető köszönetet mondott az építőnek és a türelmes miskolciaknak. Úgy döntöttünk, a Csengey utcai épületben létrehozzuk a zene, művészeti központot – jelentette be dr. Kriza Ákos. Hozzátette: ide költözik a Bartók Béla Zeneiskola, és az ifiház dolgozói is. Ez egyfajta kulturális inkubátorházként működik majd, jövő ősszel nyílik meg. Azt is elmondta, ez világos logika mentén felépített rendszer. Hangsúlyozta, az ifiház helyére a térfigyelő kamera központja költözik. Vajon mi jobb a miskolci ifjúságnak, szétszórva, egységes koncepció nélkül működnek az intézmények, vagy egy impozáns épületbe költözhetne? – tette fel a kérdést. Azt is elmondta, az épületet úgy újítják fel, hogy meghallgatják a beköltözők igényeit. Amíg a polgármester beszélt, civilek, illetve az LMP, Együtt tagjai érkeztek, akik tüntetnek az ifiház megmaradásáért. Menjen máshova a rendészet!, Maradjon a helyén!, Nem kellenek az ígérgetések! Kilakoltatják a kultúrát is? Ilyen feliratok olvashatók a transzparenseken. A polgármester kulturális témával folytatta, kiemelve, csodálatos élményben volt része a filmfesztiválon. Hangsúlyozta: régen volt ilyen kiváló sajtó Miskolcnak. Majd a baloldal által beadott indítvány szavazásával kezdték az ülést. Megszavazták, felvették napirendre a javaslatot. A tüntetők megtapsolták. 07.01: Hamarosan kezdődik a nyári szünet utáni első testületi ülés Miskolcon. Szerda délelőtt még csak 11 napirend volt, de délután érkezett több sürgősségi indítvány is. Csütörtökön tárgyalja a testület a költségvetés első féléves korrekcióját is, illetve a vagyonrendeletről is döntenek. A baloldal egy előterjesztést is benyújtott, amiben az ifiház helyben maradását szorgalmazzák. A Borsod Online-t élőben tudósítjuk.