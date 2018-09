Ülésezik a miskolci közgyűlés – 2018. szeptember

8:17

Molnár Péter (KDNP):

A sport az egészség megőrzése mellett nevelési szempontból is fontos, mert embert formáló tevékenység, mert kitartásra, küzdésre, egymás tiszteletére is nevelő dolog. Miskolc sportját minden szinten értve huszonegyedik századi intézményrendszer szolgálja. Hangsúlyozta, hogy ezeket az eredményeket abban az időszakban érte el, amikor már dr. Kriza Ákos állt és áll polgármesterként a város élén.

Hollósy András (Fidesz):

A városi sportfejlesztések nem állnak meg. Az Ifipályán például megújul a műfüves pálya és az öltöző, műfüves pálya lesz az MVSC pályán. Az atlétikai centrumban futófolyosó, a Selyemréti Fürdőben új 50 méteres medence épül. Miskolc egyre kiemelkedőbb szerepet tölt be az ország sportéletében és egy egészséges város alapjait tette le.

Dr. Nagy Ákos (Fidesz):

A lépcsőházi kamerarendszer kialakításáról beszélt. Ez fontos eleme annak a programnak, hogy Miskolc az ország legbiztonságosabb városa legyen. A kamerarendszer kialakításában úttörő szerepet tölt be Miskolc. Ezzel tovább növelhető a közbiztonság és a lakosság szubjektív biztonságérzete. Kormányhatározat segíti ebben Miskolcot, kialakítva ennek alapvetéseit és meghatározva maximális költségeit. A lépcsőházi kameraőr programban a rendszer két év után az adott társasház tulajdonába megy át.

Katona Ferenc (Fidesz-KDNP):

Jó döntés volt, hogy az MVSC sporttelepet is fejlesztette a város. A pála rendben van, de a rendelkezésre álló 900 millió forint a klubépület teljes felújítására nem volt elég, erre újabb forrásokra lesz szükség. A telep mind a versenysportolók, mind a környék lakosság rendelkezésére áll. Fontos állomásnak nevezte, hogy Miskolc városa tulajdonba veszi a sporttelepet.

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz-KDNP):

Szükséges döntés volt, hogy a sportmenedzsment terén is előrelépjünk, hogy például az atlétika, az úszás és a tornasport résztvevői is magas színvonalú menedzselésben részesüljenek és a városban maradjanak. Az új sport gazdasági társaság arra is alkalmas lesz, hogy ezeknek a sportágaknak az eszközállománya is fejlődjön.

Badány Lajos (Jobbik):

A Miskolc Sport Nonprofit Kft.-vel kapcsolatosan a gazdasági oldalról beszélt arra utalva, hogy a társaság bevétele elegendő lesz-e a kiadásokra.

A lépcsőházi kamerarendszerrel kapcsolatban azt mondta, hogy ez felveti azt is, hogy olyan dolgokat is megfigyelhetnek majd vele, amely a magánügy kategóriába tartozik.

Dr. Kovács László (Fidesz-KDNP):

Nem volt a város életében korábban olyan korszak, amikor ekkora fejlődésen ment volna keresztül a sport. Azt a kérdést tette fel, hogy a tömegsport művelő milyen módon tudják igénybe venni a város sportlétesítményeit.

Rakaczki Zoltán polgármesteri megbízott:

Számos olyan lehetőség volt az elmúlt időszakban, hogy a fiatalok és idősek is bekapcsolódhassanak a sportéletbe. Vannak olyan intézmények, amelyek elsősorban a versenyportot szolgálják, de egyre több a nyitott kapuval álló létesítmény.

A sport társaságról elmondta, hogy nagyon sok olyan állami forrás nyílik meg, amelynek segítségével gond nélkül lehet majd a a működését biztosítani. Az MVSC pálya további fejlődése miskolci tulajdonban sokkal nagyobb hatásfokkal biztosítható a társaság révén, amely könnyebben jut hozzá forrásokhoz.

8:00: A közgyűlés egy tömbben tárgyalja a város fejlesztésével és működésével kapcsolatos előterjesztéséket. Ennek keretében a testület megalakította a Miskolc Sport Nonprofit Kft.-t. Rakaczki Zoltán polgármesteri megbízott az előterjesztés kiegészítésként elmondta, hogy a város lakossága felismerte a sport, a mozgás fontosságát és igényli, hogy legyenek a városban ehhez szükséges események, intézmények.

Beszélt többek között az Egyetemvárosba tervezett tornacsarnok építéséről, amely az egyre fejlődő tornasportot szolgálja majd várhatóan 2019. végétől.

Multifunkciós sportcsarnokká akarják alakítani a PPP-konstrukció bedőlése miatt félbemaradt egészségügyi szakközépiskola mellé félig megépített csarnokot, mely a környék oktatási intézményei és a lakosság mozgási igényeit fogja kiszolgálni egyfajta második miskolci sportcsarnokként.

Megtudhattuk, hogy a Miskolc Sport Nonprofit Kft. partnersége kiterjed a Miskolci Egyetemre, a Miskolci VSC-re, a Miskolc Városi Sportiskolára, a Miskolci Sportcentrum Kft.-re, illetve a Miskolci EAFC-ra. A gazdasági társaságot 3 millió forintos törzstőkével alapítják, Miskolc önkormányzata és a Miskolci Sportcentrum Kft. 26,67, míg a Miskolci Egyetem, illetve az MVSC 23,33 részaránnyal szerepel benne.

A társaság célja annak biztosítása, hogy az utánpótlás-neveléstől a professzionális versenysportig megfelelő sportolási lehetőség álljon a miskolciak rendelkezésére, és az érdekükben cselekvő szervezetek közötti partneri együttműködés kezdeményezése, szolgálata. A társaság további célja, hogy felvevő klubként a Miskolci Sportiskolából és az egyetemi csapatokból „kiöregedő” sportolókat fogadni tudja. A társaság a következő szakosztályokat kívánja létrehozni, illetve működtetni: amerikai futball, asztalitenisz, atlétika, birkózás, jégkorong, judo, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, sakk, ökölvívás, öttusa, tájékozódási futás, tenisz, torna, úszás, vívás, vízilabda. A társaság ügyvezetője Rakaczki Zoltán lett, akinek a mai nappal kezdődik a megbízatása, határozatlan ideig. Munkáját díjazás nélkül végzi.

7:26: Dr. Kriza Ákos polgármester bejelentette, hogy a közgyűlés Jobbik frakcióját szeptember 1-jétől Badány Lajos vezeti.

A polgármester napirend előtti felszólalásában a bevándorlás kapcsán Magyarországot ért támadásáról beszélt. Mint mondta, a Sargentini jelentés 51. pontja ráadásul érinti Miskolcot a fészekrakó-ügy és a nyomortelep felszámolási ügy kapcsán. Hangsúlyozta, a fészekrakók eltávolítása az Avasról egyértelműen meghozta az eredményét, mert a városrész élhetőbb, biztonságosabb lett. Jelezte, hogy Miskolc mindenképpen folytatja a nyomortelepek felszámolását, mert a miskolciak érdeke ezt kívánja. Mint mondta, nem akarja minősíteni azokat a képviselőket, akik ezt a jelentést megszavazták, megteszi azt a történelem. Fontosnak tartotta, hogy Magyarország megvédi Európát a migráns áradattól.

Két területén is tervezi a testület a város településszerkezeti tervének, valamint építési szabályzatának módosítását. Egyrészt Lyukóban, ahol egy Szociális Ellátó Központ építéséhez, másrészt pedig a város dél-keleti részén kialakítandó gazdasági iparterület kapcsán, (az újabb, ezerhektáros leendő ipari parkhoz) kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósításához van erre szükség.

Tizenegy rendes és három sürgősségi napirendi pont tárgyalását tűzte napirendjére a közgyűlés. Az előbb említett előterjesztésen kívül többek között tárgyalják az idei költségvetés korrekcióját, új közterületeket is elneveznek, valamint vis major támogatásokról is döntenek a júniusi, ómassai felhőszakadás okozta károk kapcsán.

