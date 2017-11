Ukrán oktatási törvény – Németh Zsolt: Magyarország továbbra is mindent megtesz az ukrán helyzet rendezése érdekében

Németh Zsolt közölte, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter két levelet is küldött az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez (EBESZ), amely jelentős szereppel bírhat az ukrán helyzet rendezésében. Emellett ő maga is írt az Európa Tanács vezetőinek – Sztella Kiriakídisznek, a parlamenti közgyűlés elnökének és Thornbjorn Jagland főtitkárnak – egy-egy levelet, amelyben a helyzet kivizsgálását kérte – tette hozzá a külügyi bizottság elnöke.

Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy pénteken Göteborgban Orbán Viktor miniszterelnök is találkozott a főtitkárral, akivel áttekintették az ukrán helyzetet, a tárgyalást pedig szavai szerint nagyfokú egyetértés jellemezte. Elmondta azt is, hogy magyar képviselők kezdeményezésére az Európai Parlament elnöke levélben fordult Petro Porosenko ukrán elnökhöz, amelyben világossá tette, hogy Ukrajna európai uniós és nemzetközi kötelezettségeivel ellentétes az ukrán oktatási törvény, és felszólította Ukrajnát a Velencei Bizottság jövőben megszülető ajánlásainak végrehajtására.

Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszter és Volodimir Hrojszman miniszterelnök éppen a héten jelentette be, hogy az oktatási törvényt semmiképp sem módosítják – idézte fel a politikus, hozzátéve, hogy ez az Európa Tanács és a Velencei Bizottság “cinikus semmibe vétele”, ami sérti a tanács normáit. Németh Zsolt kitért arra is, hogy nemrég több magyarlakta kárpátaljai településen is erőszakos, megfélemlítő randalírozást folytatott és magyar zászlókat tépkedett le a Karpatszka Szics félkatonai szervezet.

A kisebbségek ilyen jellegű megfélemlítése egy jogállamban elfogadhatatlan – jelentette ki a külügyi bizottságának elnöke. Emlékeztetett arra is, hogy jövő héten összeül az Európai Tanács állandó bizottsága, ahol ismét napirendre veszik az ukrán kérdést, december 9-én pedig nyilvánosságra hozza ajánlásait a Velencei Bizottság is. A kérdés már túlmutat a kisebbségi jogokon, és valójában arról szól, hogy Ukrajna hátat fordít-e Európának, és visszazuhan-e a posztszovjet világba – mondta Németh Zsolt.

– MTI –

