„Újszülött” a DVTK-családban: napvilágra jött a röplabda (is)

A keddi sajtótájékoztató számunkra nem okozott meglepetést, hiszen a múlt héten megírtuk, hogy keddtől röplabda is lesz Diósgyőrben. Az erről szóló hírt Szabó Tamás, a DVTK ügyvezetője jelentette be.

Ismertették a szándékukat

– A negyvenes évek végétől a hatvanas évekig röplabdázni is lehetett a klubnál – emlékezett a régmúltra Szabó Tamás, majd így folytatta: – Most több mint ötven évi szünet után élesztjük fel a sportágat, ez a tény pedig már önmagában örömteli. A röplabda – több szempont alapján – a világ egyik legnépszerűbb sportága, amelynek Magyarországon is nagy hagyományai vannak. A mi stratégiánk az, hogy csapataink valamennyi számottevő sportágban induljanak, versenyeiken vegyenek részt. A klasszikus értelemben vett csapatjátékok közül a labdarúgás, a kosárlabda és a jégkorong után most megjött a negyedik, röplabda névre hallgató kistestvér. Az induláskor a gyerekeknek akarunk lehetőséget adni, de megszervezzük felnőtt együttesünket is. A műfaj magunkhoz édesgetése érdekében egyébként már korábban puhatolóztunk, szakmai körökben ismert volt a szándékunk. Idővel azt szeretnénk, ha lányaink a DVTK nevéhez méltóan szerepelnének és valamikor az élvonalbeli bajnokság egyik meghatározó gárdájává válnának.

Szóba kerültek a gyakorlatias dolgok: az ügyvezető arról adott tájékoztatást, hogy első lépcsőben tagfelvételi kérelmet adtak be a Magyar Röplabda Szövetséghez és majd a kiírások elkészítésekor eldől, hogy felnőtt csapatuk melyik vonal pontvadászatán vesz részt, továbbá hová kerülnek a korosztályos alakulataik.

Elenyésző összegből

Szabó Tamástól először azt kérdeztük, hogy röplabdás különítményükre mennyi pénzt szánnak, s erre ezt válaszolta:

– Költségvetésünket most véglegesítjük, figyelembe véve a szerveződő NB II-es együttesünk versenyeztetését is. Néhány millió forintról van szó, ez az összeg elenyésző a DVTK teljes büdzséjéhez képest. Amikor nagyobb célokat tűzünk ki, akkor, a forrásoldalt tekintve nyilván a forrásokat is növelnünk kell majd.

Megtudtuk: a DVTK és a röplabda egymásra találását szerencsésen segítette, hogy a sportág bekerült a TAO-kedvezményezettek közé, a piros-fehérek pedig éppen jókor időzítettek, kezdeti lépéseiket nagyban segíti majd a TAO (a társasági adó olyan jövedelemadó, amelyet a gazdasági tevékenységet folytató társaságok bizonyos feltételek mellett felajánlhatnak a látvány-csapatsportágaknak – a szerk.).

Még szervezés alatt

– Számomra megtisztelő a feladat – vette át a szót Toma Sándor szakmai igazgató, akit a diósgyőriek csábítottak magukhoz. – Az új kihívás jegyében az a célom, hogy minél színvonalasabban és hatékonyabban szervezzem meg a munkánkat. Miskolci vagyok, számomra felemelő érzés a DVTK-ban dolgozni, a klubhoz tartozni. A DVTK-nak most még nincsenek felnőtt játékosai: toborzókkal indítunk, majd később fogjuk a gyerekeket felnevelni az NB II-es csapatunkba, a vágyunk pedig az NB I. Mi nem a nagy múltú MVSC kárára vagy rovására akarunk előre haladni, aki viszont hozzánk kíván jönni, hozzánk jön – erről nem tehetünk, a verseny szabad. Hiszem és tudom, hogy itthon tudjuk majd tartani a játékosokat, sőt abban is biztos vagyok, hogy az NB I-es csapatokban máshol szereplők számára is megteremthetjük diósgyőri játékuk feltételeit.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a város melyik sportcsarnokában vagy termében lesz a DVTK röplabdázóinak főhadiszállása, de erre nem kaptunk választ, mint mondták: otthonuk még nem ismert, a helyszínt keresik.

Termet keresnek

– Kolodzey Tamás –

