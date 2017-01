Újraindul a tiszai komp

Már kevesen emlékeznek arra, hogy valaha komppal is meg lehetett közelíteni Cigándról Dombrádot. Amikor elkészült Cigánd mellett a Tisza-híd, akkor a kompot kivonták a forgalomból, hiszen a közúti közlekedés szerepét átvette a híd. Most azonban úgy tűnik, hamarosan újra üzembe áll a komp Cigándnál.

Régi álom

– Régi álmunk valósul meg ezzel – mondja Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere. – Húsz éve szűnt meg a tiszai kompközlekedés a településünknél és most jött el az idő, hogy újraindítsuk. A tervek már készen vannak, és ha az időjárás megengedi, akkor a kivitelezés is elkezdődik. A terveink szerint tavasszal indulna újra egy motoros komp Cigánd és Dombrád között. Ettől egyértelműen a turizmus fejlődését várjuk, hiszen így Nyíregyháza 14 kilométerrel közelebb lesz, mintha közúton mennénk a szabolcsi megyeszékhely felé. Még egy irányból megnyílik a településünk, ami nem csupán az erre látogatóknak lesz nagy könnyebbség, hanem a helyieknek is, hiszen így Dombrádot nem kell majd kerülővel megközelíteniük.

ÉM-BG

