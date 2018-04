Újra vitézkedhetünk a Vitézlőn szombaton

Már 4 különböző mozgásformában állhatsz rajthoz. Gyalogolhatsz, futhatsz, kerékpározhatsz és túrakenuzhatsz 14 különböző távon. A túra során a Bódva – völgyében az Aggteleki – karszt és a Cserehát lankát csodálhatod meg.

Aki a természet értékeit keresi annak az Aggteleki Nemzeti Park látványosságait ajánljuk figyelmében, aki a várakat, kastélyokat, annak a szendrői várat és az edelényi L’Huillier–Coburg-kastélyt, történelmi érdeklődésűeknek pedig a Rudapithecus lelőhelyét Rudabányán és a bánya tónál.

Néhány technikai információ!

Előzetesen csütörtök 12-én 23-óráig lehet előzetesen regisztrálni, de a helyszínen is van lehetőség nevezni. A rajt 6.00 – 13.00 között történik távonként változó időpontokban. Több távon is lehet indulni. Helyszínen kenuzáshoz hajót és a kerékpáros távokhoz kerékpárt is lehet bérelni. A túrázók a távok GPS koordinátáit előzetesen letölthetik a weboldalról, valamint androidos telefonra külön a túrázókat segítő alkalmazás is letölthető a google play áruházból.

Érdemes vonattal érkezni a helyszínre, mert az Ötpróba mozgalomban részt vevők számára 50%-os kedvezményt biztosít a Máv Start Zrt.

Az esemény a Családok Éve rendezvénysorozat része. A túrázókat egészségügyi szűrőpont várja a Magyar Vöröskereszt szervezésében. A gyerekeknek gyerek atlétikai pálya lesz felállítva! Számos helyi kézműves kínálja portékáit, helyi bio élelmiszereit!

A túrán résztvevők fotó, videó, túraleírás és facebookpost pályázaton indulhatnak, távonként és nemenként a legjobb teljesítők külön díjazásban részesülnek.

Nevezés és további információk www.szendroitura.hu

Indulj el a Vitézlőn, elnyűtt testből Vitéz lőn!

Várnak az eseményre sok szeretettel mindenkit a Szendrői Természetjárók.

