Újra úszhatnak a miskolci diákok

Az elmúlt 20 év legjelentősebb miskolci iskolafejlesztései közé sorolta Csöbör Katalin kormánypárti országgyűlési képviselő hétfői sajtótájékoztatóján azt, hogy összesen 1,5 milliárd forint támogatásban részesül a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium.

A két fejlesztés kapcsán Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár is Miskolcra látogatott. Ő ismertette: a Lévay József Református Gimnázium és Diák­otthon 947 millió forint, míg a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 567 millió forint támogatásban részesül. A fejlesztés részleteiről a két intézmény igazgatója beszélt. Ábrám Tibor, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon igazgatója elsőként kiemelte, hogy az általa vezetett oktatási intézmény a város legrégebbi középiskolája.

Tanuszoda épül

A mostani fejlesztésnek köszönhetően – hangsúlyozta – a Rákóczi utcai részen egy tanuszoda épül, amelyet nemcsak az iskola diákjai használhatnak majd, hanem a belvárosi általános iskolások is. „Az Erzsébet fürdő megszűnésével eltűnt a miskolci belvárosból az úszásoktatás, ez most az új 25 méteres, 5 sávos tanuszodával visszatérhet. A gyerekeken túl a miskolciak is használhatják majd, elsősorban a reggeli, esti órákban, valamint hétvégeken” – sorolta az igazgató.

A tanuszoda fölött kap helyet a tornaterem, amelyet három részre lehet majd osztani, valamint gyógytestnevelésre alkalmas részleg és konditerem is épül a beruházás keretében. A közel egymilliárd forintból az iskola akadálymentesítésére is jut.

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban kémia- és fizikaterem valósul meg – ezt már P. Holzinger Ferenc, az intézmény igazgatója ismertette. Valamint – folytatta – a közösségi területet is fejlesztik, ami nem csupán a diákok szempontjából fontos, de a lakótelepen élők számára is lehetőséget nyújt majd a minőségi programok rendezésére. Mindkét intézményvezető elmondta, a munkálatok várhatóan nyár végén, ősszel kezdődnek, jelenleg a tervezési folyamat zajlik.

ÉM-NSZR

