Újra tiszta a Hámori-tó, búvárok is takarították

A kirándulók, a horgászok vagy a Hámori-tó körül sétálók bizony nem vigyáznak környezetükre. Műanyag palackokat, konzervdobozokat, üvegeket és egyéb szemetet hagynak maguk után. Szerencsére vannak, akiket zavar a látvány, és nem sajnálva szombat dél­előttjüket, felkerekednek, és megtisztítják a tó környékét.

Indul a munka

Szemétszedést és medertakarítást szervezett szombaton a Garadnavölgyi Vízi Társulat mint a tó üzemeltetője, és a Neptun Búvár Klub. Hozták magukkal a családtagjaikat is, így gyorsan haladtak a munkával.

Vanczák Zoltán, a vízi társulás ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta: tizedik éve már, hogy megszervezik a húsvét előtti nagytakarítást. A búvárok az árapasztó alagútján haladnak végig, és megtisztítják az odakerült szeméttől, ágaktól.

Úgy tapasztalom: évről évre jobb a helyzet a tó környékén. Vanczák Zoltán

Az uszadékfát már összegyűjtötték a napokban, azt is ki kell hordani a mederből. Az asszonyokra és gyerekekre is fontos munka vár. Körbesétálják a tavat, hogy összegyűjtsék a parton hagyott szemetet. Külön a műanyag palackokat és külön az egyéb hulladékot. Ehhez ingyen kaptak nejlonzsákokat a MiReHuKöz-től, Miskolc hulladékgazdálkodási cégétől, amit ezúton is köszönnek.

Vanczák Zoltán megjegyzi: úgy tapasztalja, évről évre jobb a helyzet a tó környékén, a kirándulók és horgászok egyre kevesebb szemetet hagynak itt. Fontosnak tartja, hogy a gyerekek is eljönnek a tavaszi nagytakarításra, hisz ez a környezet és a természet szeretetére neveli őket.

Nem veszélyes

Kiss Gábor már búvárruhában, munkára kész. Elmagyarázza, az árapasztó alagútjának végén rács van, és ha ott megakadnak az ágak vagy egyéb, nem odaillő dolgok, az visszaduzzaszthatja a tavat. Ezért fontos az alagút tisztítása. Mint mondja, ez a munka nem veszélyes. Egyébként rendszeresen részt vesznek a tó takarításában. Nemcsak az árapasztónál, hanem a felső részen is, ahol a Garadna a tóba ömlik. Ott két, méretes vascsövet kell megszabadítani a hulladéktól. Tavaly a Mályi-tónál is dolgoztak a település önkormányzatának kérésére, ott a tó medrét kellett megtisztítani a sok szeméttől. A tó partját takarítóbrigád is felkészült a munkára, megkapták a gumikesztyűt és a zsákokat.

Hasznos munka

Kovács-Soltész Tünde három kislányával és a nagymamával érkezett. Megtudtuk, több oka is van annak, hogy feláldozták a jó ügy érdekében a szombat délelőttjüket. Az egyik, hogy a nagylány igazolást kap a közszolgálati munkáért, ami az érettségi feltétele. De enélkül is eljöttek volna, hiszen szívesen vesznek részt hasonló akciókban. Jó levegőn vannak, a család együtt töltheti a napot, hasznos munkát végeznek, és védik a környezetet, a természetet.

– A gyerekeket ezzel jóra neveljük. Arra, hogy ne szemeteljenek, de arra is, hogy ha már más nem vigyáz a környezetére, nekünk érdemes másként gondolkodnunk – fogalmaz Tünde.

Ha kell, mentenek is

A Neptun Búvár Klub az alábbi területeken végez környezetvédelmi tevékenységet: Hoór-völgyi víztározó, Garadna-patak (Hámori-tó befolyása) végétől a Hámori-tó gátjáig, Mályi-tó, Varbói-tó.

Árvizek és vízi balesetek, káresemények esetén a vízfelszíni és víz alatti szakfelderítés, a mentés személyi és technikai biztosítása a feladatuk.

Az elmúlt években több személykereséshez és műszaki mentési munkálathoz is riasztották a csoportot.

A Neptun Búvár Klub tagja a Bükk Mentőcsoportnak búvár- és kutyás szakágban is. A csoport tagjai mindannyian önkéntesek.

Hegyi Erika

