Újra Szürkemarha Fesztivált rendeznek Harsányban

Minden év augusztusának második szombatján rendezik meg a Harsányi Szürkemarha Fesztivált. Ez az idén sem lesz másképp: szombaton immár ötödik alkalommal várják színes programok, finom ételek, jó hangulat a településre látogatókat. Mára elmondható, hogy az elmúlt évek alatt az ország egyik népszerű gasztronómiai és kulturális seregszemléjévé nőtte ki magát a harsányi fesztivál, amelyre több mint tízezren látogatnak el az ország minden tájáról.

Összemérik tudásukat

Az idei rendezvényen főzőrekordra is készülnek, hiszen hatezer adag szürkemarha-pörkölt fő majd az ország egyik rekordméretű üstjében. E mellett pedig főzőverseny is lesz, szombat reggel 8 órától szürke marhából készült ételek elkészítésében mérhetik össze tudásukat a szakácsok. A szakmai zsűri elnöke Benke László olimpiai bajnok mesterszakács lesz. Természetesen a látogatók is kóstolhatnak, a pörköltök mellett ökörsütés is várja a vendégeket.

A gasztronómia mellett főszerepet kapnak a szórakoztató programok is: lesz tai chi bemutató, látványos fesztiválmegnyitó, gólyalábasok, show-tánc-bemutató, illetve szombat délelőtt Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar szórakoztatja a gyerekeket. Fellép még a Harsányi Kéknefelejcs Népdalkör, a Tardi Hagyományőrzők, Kerekes Sándor chef szürkemarha-specialitásokból tart gastroshow-t. A vendégek lovas harci bemutatóban gyönyörködhetnek, de a hagyományos cséplést, gabonatisztítást is bemutatják az érdeklődőknek. A fesztivál keretében rendezik meg a hatodik Borsodi Bajusz Mustrát is, és még számos program közül válogathatnak a vendégek.

A fesztivál estéjén koncertet ad a Bagossy Brothers Company és a Kiss Kata Zenekar is. A rendezvényt latin disco zárja. A fesztivál műsorvezetői Harsányi Levente és Vajtó László lesznek.

