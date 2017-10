Újra szüretelnek az „oroszlánok” Disznókőn

A Miskolci Lions Klub és a Disznókő Szőlőbirtok újra szüretet rendez vakok, látássérültek és segítőik számára.

Már a tavalyi szüret is nagy élmény volt.” Dr. Hajdú László

Mivel október a látás hónapja, ezért idén október 14-ére szervezték az „oroszlánok” a programot. A klub tagjai már tavaly is szüretre hívták az általuk rendszeresen támogatott vakokat és látássérülteket, hogy együtt szedhessék az érett fürtöket. A szőlőből készült édes bor palackokba került, egy része a borárverésen talált gazdára, de az Avasi Borangolás alkalmával meg is kóstolhatták a vendégek.

A késői szüretelésű csodálatos kajszi- és citrusaromákkal rendelkező bort jótékonysági céllal bocsájtották áruba. A befolyt összegből – többek között – a Tüskevár Óvodának vásároltak ajándékokat, illetve a GYEK-ben rendeztek karácsonyi foglalkoztatót. Mindezt dr. Hajdú László, a Miskolci Lions Klub elnöke mondta el lapunknak.

Az idén többen

– Már a tavalyi szüret is nagy élmény volt, nekünk is, és az általunk támogatott vakoknak, gyengénlátóknak is – tudtuk meg az elnöktől. – Az elmúlt évben 30-40-en vettek részt a programon, az idén azt terveztük, százan lesznek. Megyénkből félszázan érkeznek szüretelni, de a kassai Lions klubot is vendégül látjuk, illetve ha valaki szeretne csatlakozni hozzánk, előzetes regisztráció után megteheti.

Azt is megtudtuk, az idei szüret gyümölcséből is bor készül, amit a tavalyihoz hasonlóan palackoznak, és az abból befolyt bevételt is jótékonysági célra használja majd a klub.

Weszely Ernő lép fel

A szüret október 14-én reggel fél 10-kor kezdődik. A munka után a Sárga Borház látja vendégül ebédre a szüretelőket. Délután a Disznókő Szőlőbirtok tart borkóstolót. A talpalávalót pedig Weszely Ernő tangóharmonika művész szolgáltatja.

Aki szeretne regisztrálni a szüretre, az Bánrévi Helgánál, a helga@banrevi.hu e-mail-­címen, illetve a 30/4010401-es telefonszámon megteheti.

– ÉM-NSZR –

