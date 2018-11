Újra szép kerítése van az egerlövői temetőnek

Kedden reggel elhozták Budapestről az új kerítéselemeket, szerdán pedig föl is szerelték azokat a helyi önkéntesek az egerlövői temetőben. Péntek virradóra lopták el eddig ismeretlen személyek a temető több mint száz méternyi vaskerítését.

– Ma október 31-e, a reformáció napja van. Morfondíroztunk rajta, hogy az ünnepnapon merjünk-e ilyet csinálni, de arra jutottunk, Luther is fogott kalapácsot ezen a napon, mi is tudunk szerszámot használni. Az istentisztelet után kijöttünk és felcsavaroztuk, lehegesztettük a kerítéselemeket. Ha nem is annyi idő alatt, mint a példás logisztikai profizmussal dolgozó rabló testvéreink, de pár óra alatt visszahelyeztük a kerítést – mondta Gordos Attila, Egerlövő református lelkipásztora.

Szerinte az egészben az volt a csodálatos, hogy mindenki azt hozta, amiben a legjobb. A közvetítő média, az adakozás, az összefogás. Sajnos a rablók is elég jól hozták magukat, de reméli, hogy a rendőrök még jobban fogják és elkapják őket, így kerek lesz a történet.

– A vasárnapi még egy bánatos lelkületű istentisztelet volt, ma pedig arról számoltunk be, hogy pár napja milyen volt a lelkünk és Istennek milyen különös útjai vannak, így ad változást az életünkbe. Számunkra már ma ünnep van, ami nagyon protestáns módon, munkával telik. Csütörtökön pedig istentisztelet lesz a temetőben – mondta Gordos Attila.

Felidézte, segítséget nyújtott a Matyó Agrártermelő Zrt, a Szilvási Trans és Lövőről minden jóakaratú polgár. Hálát adnak azért, hogy így egészében vissza tudják állítani, s a biztonságot tartották szem előtt, ezért a kor követelményeinek megfelelően lehegesztették, valamint kamerákat is felszerelnek.

Tóth Dénes az egerlövői református egyházközség egyik presbitere többekkel együtt szabadságot vett ki, hogy részt vegyen az újjáépítésben. Mint mondta, munkahelyén örültek, hogy ilyen nemes céllal jött el.

– A reformáció ünnepét egybekötöttük ezzel a szép munkával. Pénteken reggel mentünk dolgozni, amikor láttuk, hogy mi történt, teljesen megrendültünk. Nem csak helyben és a környéken, máshol is téma volt ez, szomorúan fogadták a történést. Vasárnap a templom után kiderült, van jószándékú ember, aki finanszírozza az új kerítést, s ezt örömmel fogadtuk. Már szerveztük is, hogyan tudjuk elhozni, hogy elsejére jó legyen, így az ünnep teljes nyugalomban fog telni – fejtette ki Tóth Dénes.

Elárulta, vasárnap mindenki igent mondott a munkára, presbiterek és más református emberek is részt vettek az akcióban.

ÉM-TB

