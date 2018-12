Újra pluszok, irány a kert!

Idén nem kell attól tartanunk, hogy bármilyen őszi, vagy tél eleji munkáról lemaradnánk, vagy, ha valamit nem sikerült elvégezni, akkor az már kimaradt a kerti naptárból, mert egy kis fagy után újra vissza-vissza tér az őszies időjárás, ami lehetőséget ad arra, hogy bepótoljuk, ami kimaradt.

Sosem késő a talajgondozás

De mi is az, amit a visszatért őszi időben még csinálhatunk a kertünkben, udvarunkon, milyen munkáknak lehet még itt az ideje – akkor is, ha egyébként normál téli időjárás mellett már nem lenne? Első helyen említhetjük természetesen a talaj forgatását, amelyet bármeddig elvégezhetünk, befejezhetünk, amíg nincs átfagyva a talaj. Legyen szó szántásról, rotálásról, ásásról, forgatásról, vagy csak szellőztetésről – kinek-kinek a számára legmegfelelőbb módszer szerint. Ezzel együtt még az őszi trágyázás, mű­trágyázás, vagyis a tápanyag-utánpótlás is elvégezhető, ha eddig bokros teendőink mellett nem jutott volna rá időnk.

A mögöttünk lévő hetek elég esősek, nedvesek voltak, így előfordulhatott, hogy valaki lemaradt a pázsit, gyep tél előtti megszellőztetéséről, ha felszárad a sár és nem fagy, akkor még ezt sem késő elvégezni, a szellőztető gépet keresztben és hosszában is érdemes áttolni a gyepen, és itt is jöhet a tápanyag-utánpótlás, például komplex mű­trágyával.

Vannak olyan növények, amelyek még mindig nem dobták le teljesen a leveleiket, mert nem volt még igazán nagy fagy, illetve a sár sokakat megakadályozhatott abban, hogy összeszedjék a lehullott leveleket, eltüntessék az avart. Nem vagyunk még ezzel elkésve, de – főleg, ha volt gombás betegség a növényeinken – mindenképpen érdemes összeszedni a leveleket, és nem kint hagyni, mert így könnyen áttelelnek rajtuk a kórokozók, amelyek a tavasz első jelére aktivizálódnak, és nem fogjuk érteni, hogyan fertőződnek olyan gyorsan újra a növényeink, amikor az előző évben serényen permeteztünk. Apropó permetezés: ha nem esik az eső, nem fagy, akkor mehet még egy év végi lemosó permetezés is, ha eddig nem sikerült volna abszolválni.

Növényvédelem télen is

Ha pedig az a kérdés, hogy mi legyen a felszedett avarral, arra nézve már korábbi összeállításunkban adtunk tanácsokat, de megismételjük: még mindig elszállítják a zöldhulladékot, így lehet zsákolni és kitenni, komposztálhatjuk is.

Ha pedig a kórokozóktól való megszabadulásról már szót ejtettünk a levelek kapcsán, érdemes leszögezni: a növényvédelemnek a tél sem szab határt. Még mindig eltávolíthatjuk a beteg ágakat a fákról, bokrokról, lehet permetezni, végső esetben a beteg, élettelen, vagy menthetetlen növényeket eltávolítani. Folyamatosan figyelni kell a teleltetésre berakott növényeinket is, amelyeken könnyen elszaporodhatnak a levéltetvek, vagy egyéb kórokozók, és akkor alkalmaznunk kell a megfelelő permetezőszert. Ha nincs nagy fagy, de a fáink már vegetatív állapotban vannak, akkor jöhet a drótkefélés, a felváló kéreg és a megmaradt gyümölcsmúmiák eltávolítása, a törzs fehérre mázolása. Ha tartósan fagymentes marad az időjárás néhány napig, akkor még a metszőollót is kézbe kaphatjuk, és jöhet egy kis fazonigazítás a rózsáknak, cserjéknek, sövényeknek. Utóbbinak a levelektől és elszáradt részektől való megtisztítása, és szükség esetén kötözése is elvégezhető még a következő napokban.

Horváth Imre

