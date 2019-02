Újra ott lesz a csapat Szirmabesenyőn

Hogy milyen a jó kolbász receptje? Erre is választ kaphat, aki február 16-án ellátogat a szirmabesenyői Szirmay-kastélyhoz, az V. Besenyői Röfi Napra. Amúgy a válasz egyszerű, apait-anyait bele kell adni. Legalábbis ennyit szoktak elárulni a kolbásztöltő verseny csapatai. Az összetevőkről csak sejtelmesen annyit mondanak, titkos. A pirospaprika, a bors, a kömény, a só, a fokhagyma egyikből sem hiányzik, tavaly volt, amelyikbe mézes füge, a másikba fehérbor, a harmadikba tintahal is került.

Ízek versenye

Valahogy így volt ezzel a tavalyi Röfi Napon az Észak-Magyarország csapata is, merthogy ott voltunk a kolbásztöltő versenyen, és ezüst­éremmel térhettünk haza. Csapatunk a pikáns ízekre hajtott és – annyit elárulhatunk – az általunk kitalált finomságba római kömény is volt.

Mi sem természetesebb, minthogy az idei megmérettetésen is ott lesz csapatunk és beleadunk apait és anyait. Arra biztatjuk olvasóinkat is, ne maradjanak ki a hagyományőrző, vidám farsangi télbúcsúztatóból, amely reggel 8 órakor disznóvágással veszi kezdetét, majd a kolbásztöltő csapatversennyel folytatódik. Délután fél 2-kor derül ki a győztes csapat kiléte. Délután és este szórakoztató műsorok is várják a közönséget.

ÉM-SZB

