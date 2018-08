Újra nyílik a hétvégén Budapesten a Magyar Ízek Utcája

A rendezvényt kilenc évvel ezelőtt a magyar gasztrokultúra sokszínűségének bemutatására hozták létre – mondta el a műsorban Novotny Antal, a rendezvény főszervezője, hozzátéve, hogy ebben az évben a fűszereké a főszerep, számtalan fűszerkészítő és termelő mutatkozik be a fesztiválon. Ennek jegyében a vendéglátósok is egy-egy olyan emblematikus, intenzíven fűszeres ételt készítenek, amely a bemutatott fűszerek felhasználásával készül – tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy a gasztrofesztiválon a közönség elsőként kóstolhatja meg Magyarország tortáját, a Komáromi kisleányt és cukormentes tortáját, a Három kívánságot is, valamint a Szent István-napi kenyérverseny három győztes cipója is kóstolható lesz.

Elmondta, hogy a versenyre a magyar pékek három kategóriában nevezhettek, innovatív, teljes kiőrlésű és búzakenyér kategóriában hirdettek termékversenyt. Így a Magyar Ízek Utcájában a Szent István-napi győztes fehérkenyér mellett az érdeklődők megkóstolhatják az innovatív kategória legjobbját, a mézalmás rozskenyeret, valamint a teljes kiőrlésű kategória nyertes kenyerét is, amely tönköly, rozs és zablisztből készült.

Beszélt arról is, hogy a fesztiválra olyan nem professzionális “főző embereket” és meghívtak, akik egy-egy tájegység ételét mutatják be a határon innen és túlról. A Felvidékről érkező csapat mátyusföldi káposztalevest, Csángóföld képviselői szőlőleveles töltikét, a kárpátaljaiak pedig borscs levest és szilvalekváros fánkot készítenek, lesznek roma ételek is, így a közönség megkóstolhatja a cigánykáposztát bodaggal, az alföldiek pedig pásztor ételekkel és hagyományos karcagi birkapörkölttel készülnek – emelte ki a Magyar Rádió 180 perc című műsorában Novotny Antal, a rendezvény főszervezője.

-MTI-

