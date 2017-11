Újra: Nagy Decemberi Borárverés!

Szívet melengető és izgalmas kezdeményezést hívott életre Demeter Ervin kormánymegbízott, a Borsod-­Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője, írtuk 2016-ban. Akkor is december elején rendezték meg a Nagy Decemberi Borárverést, mint most: az idén december 5-e, 16 óra a kitűzött időpont. A színhely a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal nagyterme Miskolcon, a Csizmadia köz 1. szám alatt. Az árverés tavaly is, az idén is jótékonysági célokat szolgál. Tavaly a Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház kapott összesen majd’ hárommillió forintot, amiből – ahogy az otthon vezetője, Gálné Ács Mária elmondta – szárítógépet vettek, valamint kiságyakat, állókákat és babakocsikat is a 30 fős intézménybe, ahol akkor 33-an voltak, s igen jól jött az a segítség, amit a borokra licitálók adtak össze. Az idén a Miskolci Autista Alapítvány céljait segítené az árveréssel összegyűlő összeg.

Értékes borok

Ezen a borárverésen is különösen értékes borok kerülnek kalapács alá, a kormánymegbízott személyes felajánlásaként, saját gyűjteményéből és támogatóktól. Nem túlzás a „nagy” jelzővel illetni az árverést, hiszen több tucat tétel lesz, amelyek között valóban ritkaságok is kalapács alá kerülnek ugyanúgy, mint a már nehezen megszerezhető érdekes tételek. Nemcsak azoknak érdemes eljönniük, akik mint gyűjtők vagy támogatni vágyók licitálnának egy-egy borra, hanem azoknak is, akik egyszerűen egy igazán különleges borral szeretnék emelni majd az ünnep fényét. Demeter Ervin így beszélt az ötletről, a rendezvényről: – Kettős céllal indítottam útjára ezt a borárverést tavaly. A legfontosabb az volt, hogy segíthessünk, és jó helyre kerüljön a segítség. Másodsorban pedig azt céloztuk meg, hogy a borkultúra nagyobb teret nyerjen a hétköznapjainkban és ünnepeinken is. Egy árverés érdekes, izgalmas és egyben ünnepi esemény is. Mádon, a Furmint Ünnepen is sikerrel zárul mindig, ha a különleges tételek kalapács alá kerülnek, de Miskolcon tavaly próbálkoztunk ezzel először. Nagyon szeretnénk, ha ez az árverés is olyan hagyományos eseménnyé válhatna, ahol a borbarátok találkozhatnak, és nem utolsósorban ritka és érdekes borokra tehetnek szert. Magam is bortermelő és gyűjtő lévén jól tudom, hogy minden ilyen esemény új híveket is szerezhet a borkultúra világának. És sohase feledjük, ilyen gazdag és sokszínű hazai borválaszték mint hazánkban, szinte sehol nincs a világon!

Regisztráció

A borárverést idén is Pallagi Ferenc, a Bors főszerkesztője – amúgy mádi polgár, bortermelő – vezeti majd.

Pallagi Ferenc: – A Miskolci Autista Alapítványt szeretnénk támogatni az árverés bevételével. Úgy gondoljuk, ez a több mint 20 éves miskolci alapítvány olyan példaértékű munkát végez, amely nemcsak önmagában méltó támogatásra, hanem mintául is szolgálhat a többi, elesetteket segítő társadalmi kezdeményezés számára. Az, hogy egy ünnepi, de egyben izgalmas és jó hangulatú árverés lesz a forrása a támogatásnak, azért is lényeges, mert szeretnénk, ha elterjedne ez az adományozási forma is. A borkultúra és egy lassan romjaiból újjáépülő borvidék szeretete pedig segít abban nekünk, az árverés gazdáinak, hogy valóban élménnyé varázsoljuk minden résztvevő számára ezt a decemberi napot. Az árverés négykor veszi kezdetét december 5-én. Aki licitálni szeretne, érkezzen hamarabb, és regisztráljon a regisztrációs pultnál – ez a feltétele a részvételnek.

ÉM

A Miskolci Autista Alapítványról

A Miskolci Autista Alapítványt 1992-ben a Miskolcon és környékén élő autista gyermekek szülei hívták életre, hogy a hiányos szociális ellátórendszerben sodródó autisták, autisztikus tünetű értelmi sérült gyermekek, fiatalok életvezetését elősegítse, esélyegyenlőségüket előmozdítsa. A cél egy olyan otthon létrehozása volt, mely élethosszig tartó, teljes körű ellátást, gondozást, fejlesztést, képzést és foglalkoztatást biztosít számukra. Az intézményt a Vargahegyen 1996-ban nyitották meg. A kezdetektől pályázati lehetőségek, magánszemélyek és vállalkozások adományai, szülői segítség, valamint rengeteg önkéntesmunka révén több nagyszabású fejlesztést, bővítést hajtottak végre az otthonban.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: napközi otthon, családi otthon, fejlesztő központ, valamint Szociális foglalkoztatás. Az Autista Házban a törvény által előírt keretek között nemcsak szakszerű, minőségi gondozást, de szeretetteljes, családias környezetet is biztosítanak. Több szakmai elismerésben és kitüntetésben is részesültek. A Miskolci Autista Alapítvány a rendkívül nehéz financiális körülmények mellett is országosan elismert, és sikeresen végzi önként felvállalt tevékenységét.

