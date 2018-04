Újra Miskolcon vágtatnak a Vágtázó Halottkémek egy fellépés erejéig

Miskolcra érkezik hamarosan a Vágtázó Halottkémek zenekar, méghozzá jó néhány év kihagyás után. Ebből az alkalomból beszélgettünk Grandpierre Attilával, a zenekar alapítójával és frontemberével.

Néhány év kihagyás után lép színpadra Miskolcon a VHK, milyen emlékei, élményei vannak a városról?

Huszonegy év telt el azóta. A nyolcvanas években egyszer az egyik klubnak, aki meg akart bennünket hívni, azt mondták, 400 oldalas anyag van rólam, és nem tehetem be a lábam Miskolcra. Különben sok jó emlékem fűződik a városhoz. A miskolci Farkas Bálinttal, az Ápolók zenekar szervezőjével évtizedekig jó barátságban voltunk. Évekig tanítottam a miskolci Bölcsész Egyesületben, az Élő Világegyetemről, az emberi tudat működéséről tartottam előadásokat. Miskolc egyike a kedvenc városaimnak.

A rajongó megfogalmazása szerint, ha a VHK színpadra lép, az nem koncert, hanem transzcendentális utazás. A zenekarnak, önnek mit jelentenek a koncertek?

Az élet teljességét. Óriási kihívást, hogy az egész életem mindenestül belehajítsam a zenébe, a zene varázslatos, felszabadító hatásába, hogy elhatalmasodjon az Élet bennem, mert csak akkor érzem, hogy igazán élek. Micsoda lehetőség! Képzeld csak el! Érezheted, hogy élsz, felfedezheted, micsoda korlátlanul nagyszerű lehetőség ez, hogy szabad vagy, mert szabadon érezhetsz. Képes vagy szabadon érezni, ami az életedből fakad, képes vagy érezni a lehető legszebb, legcsodálatosabb érzéseket, és ha közben ott vagy a társaid között és hangot adhatsz az érzéseidnek, és társaid is hangot adhatnak az övéknek, fantasztikus érzések szabadulhatnak el! Örülhetünk egymásnak korlátok nélkül. Megeleveníti egy nagyobb, teljesebb valóság, és akkor jön a Zene és borzongató erejével megtisztítja az utat, felkap és elragad, és az életed megvalósul, az érzésed valósággá válik. Zenélsz.

Nagyot változott a világ, amióta létezik a VHK, mennyire változtatta meg a zenekar gondolkodását, a zenéjüket ez a több mint négy évtized?

Az az Élet, ami a VHK-t élteti, a kozmikus Élet, a Végtelen Élet. A VHK egész élete mindörökre gyönyörű marad, mert örökké érvényes törvényekben élünk és zenélünk. A VHK az Ember, minden Élet, és a Mindenség, az Élő Végtelen örök törvénye: felfedezni a legcsodálatosabb életet, amire csak képesek vagyunk.

Mi volt egyébként az oka, hogy évekig be volt tiltva a VHK, mit tudtak erről?

Egyszer két civil ruhás titkosrendőr azt mondta, az a legnagyobb baj velünk, hogy túlságosan ígéretes jövőt idézünk meg, és ez társadalmi veszélyt jelent, mert feléleszti az emberekben egy teljesebb élet vágyát.

Mit gondol, mi az, ami miatt már 43-ik éve tud működni a zenekar, és tud rajongókat szerezni újabb és újabb generációkból?

A teljes élet vágya mindig időszerű, és az élet titka nemcsak életre szólóan, hanem világraszólóan nagy titok, elegendő puskaport ad a világforradalomhoz.

Azon kevés zenekar közé tartozik a VHK, amely külföldön is sikeres. Hogy látja, mi lehet ennek az oka?

Az élet határtalan teljességének vágya nem köthető határokhoz.

A közelmúltban hunyt el Németh László Fritz, aki halála előtt azt nyilatkozta: a VHK ügyét tovább kell vinni. Mi a VHK ügye, amire gondolt?

A VHK ügye az Élet, a Zene titkának felfedezése, éltetése, és hogy átadjuk és felszabadítsuk ezeket az érzéseket embertársainkban is, akik velünk együtt élik át és szabadítják fel a koncerten a legjobb érzéseinket, amelyek kigyújtják saját érzéseiket, és ezek újabb olajat öntenek a tűzre, hogy kigyújtsuk a legjobb érzéseinket a Végtelennek.

Meddig működhet még a Vágtázó Halottkémek, abba lehet ezt bármikor hagyni?

A VHK tevékenysége az élet előtt felmerülő korlátok eltávolítására irányul. Éppen ezért tervbe vettük, hogy átadjuk a VHK és a Vágtázó Csodaszarvas főútjának titkát más zenekaroknak, hogy minél több zenekar fedezze fel az élet teljes erőit, hogy a VHK életfelfedező tevékenysége kilépjen a medréből és más zenekarokban is testet öltsön, újabb lépésként az életbátorság, a világforradalom felé.

– Horváth Imre –

A rajongók kerestek koncerthelyszínt

Április 27-én lép színpadra Miskolcon a VHK, ám a szervezés cseppet sem volt zökkenőmentes, sőt, a zenekar évekig nem tudott a megyeszékhelyen fellépni.

– A VHK klubokban szeret játszani, ott van az a fajta hangulat, ahol a zenekar és a közönség közel kerülhet egymáshoz. Miskolcon a Helynekem az a színes kínálatú klub, ahova ezt a koncertet elképzeltük és a szakmabeli ismerősök is ezt a helyszínt ajánlották. Itt viszont két szezonon át azt a választ kaptuk, hogy nincs szabad hely, aztán jött a hideg zuhany, hogy nem férünk be a klub művészeti koncepciójába, a hely másfajta zenei-kulturális-irodalmi programokra fókuszál. A visszautasítás nem esett jól a zenekarnak, hiszen nagyon sok olyan banda játszik ott, akikkel a VHK is osztozott már a színpadon és a zenekart sokan várják Miskolcra – mesélte Varga Balázs, a zenekar menedzsere.

Így jött a szokásostól eltérő szervezés: létrehoztak egy helyszínkereső Facebook eseményt, a rajongók és barátok segítségét kérve, ami nagyon jó ötletnek bizonyult. Nagy összefogás alakult ki, amelyben sokan voltak érintve, és ennek lett az eredménye, hogy az Ady Endre Művelődési Házzal sikerült tető alá hozni a koncertet, így hosszú évek után ismét lesz Vágtázó Halottkémek koncert Miskolcon.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA