Újra magyar tulajdonban a Mátrai Erőmű

A magyar Opus Global Nyrt. érdekeltségében lévő Status Energy Magántőkealapja, valamint a cseh Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH) által alapított közös vállalat vásárolta meg a Mátrai Erőmű Zrt. többségi, 72,62 százalékos tulajdonrészét. A vételárat üzleti titkokként kezelik.

Az adásvétel véglegesítéséhez ugyan még szükség van a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hozzájárulására, de a szerződést már aláírták. Az értékesítés az erőműben lévő magyar állami tulajdont nem érinti, a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Villamos Művek Zrt. megtartja a Mátrai Erőmű Zrt.-ben meglévő 26,15 százalékos részesedését, de ez is a magyar tulajdont erősíti.

Stratégiai jelentőségű

Az adásvételi szerződéssel a magyar–cseh közös vállalat, a Mátra Energy Holding Zrt. többségi tulajdonába kerül a Mátrai Erőmű Zrt. visontai telephelyén hét blokkal működő villamos erőmű, a hozzá tartozó ipari park, az ország legnagyobb naperőműve, továbbá két külszíni fejtésű lignitbánya Visontán és a megyénkben lévő Bükkábrányban.

Azért is fontos dologról van szó, mert a visontai az ország legnagyobb széntüzelésű erőműve. A 960 megawatt összteljesítményű komplexum hosszú távú működtetése pedig nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű, ugyanis Magyarország villamosenergia-felhasználásának mintegy 14 százalékát állítják elő, miközben az erőmű exportigényeket is képes kielégíteni.

Fontos szerepkörben

Észak-Magyarország – benne a bükkábrányi bánya – összesen 1 milliárd tonnára becsült lignitvagyona megfelelő hátteret biztosít az erőművi blokkok és a társaság kiszámítható működéséhez, illetve a fejlesztési tervekhez. A visontai erőmű néhány blokk­ja 40 éves technológiákkal működik és felújítást igényel.

Mindemellett a Mátrai Erőmű Zrt. a térség legnagyobb munkaadója, bányáiban és üzemeiben több mint 2000 munkavállalót foglalkoztat. A többségi tulajdonos a jövőben is nagy hangsúlyt kíván helyezni a munkahelyek megőrzésére. Ez megnyugtató hír a bükkábrányi bánya dolgozóinak is. Ezt erősítette meg a Heves Megyei Hírlapnak adott nyilatkozatában Valaska József, aki 23 éven át volt a Mátrai Erőmű vezérigazgatója és jelenleg tanácsadóként vesz részt az ügylet lebonyolításában. Elmondása szerint a magyar–cseh befektetőcsoport hosszú távra tervez, ami további fejlődést hozhat a térségnek. A Mátrai Erőmű eddigi két német tulajdonosa közül a kisebbik, az Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) már korábban döntött, hogy kivonul a szén­erőműpiacról, a nagyobb tulajdonos RWE-csoport is leépíti szenes kapacitását.

Másodlagos feladatok is

Az energetikai szakember szerint a magyar energiapolitika az atom, a szén és a megújuló energia hármas pillérén áll. Ebbe beleillik a szenes erőmű. „Ráadásul a Mátrai Erőműnek sok másodlagos feladata is van – mondta –, az északkelet-magyarországi mezőgazdasági termelés melléktermékeit hasznosítja, így bevételhez juttatja a gazdálkodókat. Emellett az erőmű fontos alapanyagforrás: a szűrők kiszűrik a füstgázból az összes terhelő anyagot, legfontosabb közülük a kén, ennek végső mellékterméke a gipsz. Magyarországnak nincs természetes gipszanyagforrása. A visontai gyár mintegy tízmillió négyzetméter gipszkartont állít elő évente. Emellett a cementipar egyik legnagyobb alapanyag-beszállítója, az erőművi pernye is oda kerül…”

Az új tulajdonosokról

A cseh Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH) csaknem húszezer megawatt kapacitással rendelkező erőművi befektetői csoport, Csehországban és Németországban is jelentős szenes kapacitásokat birtokol, emellett a Budapest Erőmű Zrt.-nek is fő tulajdonosa.

A magyar Opus csoport kezelésében levő Status Energy Magántőkealap és az állami tulajdonú Magyar Villamos Művek közösen 60 százalékot meghaladó befolyása működési biztonságot szavatol.

– Szaniszló Bálint –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA