Újra iskola lett az iskola Háromhután

Minden idők legnagyobb beruházását valósították meg Háromhuta történetében – mondta Verbovszki Károly, a település polgármestere, amikor átadták a háromhutai Erdei Iskolát és a Turisztikai Információs Központot. Az eseményen jelen volt többek között Réthy Pál, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője és dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője.

Azt is jelzik, ez a település élni akar és tudja is a módját a tovább élésének.” Réthy Pál

Kettős avatás

– Ez az épület, amelyet most átadunk, az 1900-as évek elejétől iskola volt – mondta Verbovszki Károly.

– Az épület egyik különlegessége volt, hogy annak idején az alaptól a tetőig háromhutai lakosok építették. A mostani épületet a értékteremtő közfoglalkoztatás jegyében szintén háromhutaiak és környékbeliek építették. 2017-ben láttunk neki a felújításnak, de a tető megbontásakor kiderült, a falak olyan rossz állapotban vannak, hogy le kellett bontani az alapig és újraépíteni. Arra odafigyeltünk, hogy a mostani erdei iskola – amely egyszerre 32 embert tud fogadni – az emelet ráépítésével megtartsa az eredeti iskola jellegét. A turisztikai információs központunk eredetileg lakóház volt, a háború után pedig vegyesbolt és kocsma. A középhutai bolt és kávézó 2016-os felújítása után döntöttünk arról, ezt az épületet is felújítjuk és új funkcióval látjuk el.

Szív és lélek

– Borsodiként mindig jó egy kicsit hazajönni – mondta Réthy Pál. – Húsz évvel ezelőtt jártam Háromhután bakancsos turistaként. Zemplén mindig a szívem csücske volt és marad is, mert Háromhután is lenyűgöz a természet szépsége és a vele harmonizáló épített örökség, amelyben megtalálható a hagyományok tisztelete. Lenyűgöző teljesítmény, amelyet a háromhutaiak véghezvittek kiegészítő támogatások nélkül. Iskola helyett iskolát építettek, amivel azt is jelzik, ez a település élni akar és tudja is a módját a továbbélésének.

– Háromhután mindig történik valami – mondta az avatón dr. Hörcsik Richárd. – A település vezetése meghallotta az idők szavát. Aki eljött, az láthatja, érdemes volt ennek a beruházásnak a megvalósítására állami támogatást adni, hiszen hiába volt kicsit kevés a pénz, a helyiek hozzátették a hiányzót tettel, akarattal, elszánással. Öröm, ha egy település gyarapodik és még nagyobb öröm, ha ez úgy történik, hogy a helyiek ehhez a munkájuk mellett a szívüket és a lelküket is hozzáadják.

Az ünnepség végén műsort adott a Háromhutai Asszonykórus és Keresztes Gréta, majd az egyházi áldás mellett felavatták a Tanítók emléktábláját az Erdei Iskola falán.

BG

