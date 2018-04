Újra: ingyenes egészségügyi szűrés férfiaknak

A férfihalandóság jelentős részéért felel a prosztatarák. Annak ellenére így van ez, hogy nagyon egyszerűen szűrhető. Az Első Miskolci Lions Klub elnöke, Hajdú László a klub által februárban szervezett ingyenes prosztataszűrés nagy sikerére való tekintettel már akkor bejelentette, hogy megismétlik az akciót, mivel sokan nem fértek be az időkeretbe. Az ismétlés pedig április 14-én, szombaton lesz, a helyszín ezúttal is a miskolci Technika Háza (a sportcsarnok és a megyei könyvtár szomszédságában). Az időpont pedig: reggel kilenctől délután kettőig a ház első emeletén. Az akciót támogatja a miskolci Lady Lions klub és lapunk is.

A mostani eseményen PSA-szűrés történik majd, ami gyakorlatilag egy vérvételt igényel. A PSA egy fehérje, amelyet a szervezetben csakis a prosztata termel. Vérből mutatható ki, akár egy otthon elvégezhető teszttel is. A PSA magas szintje jelezheti a prosztata-megnagyobbodást, vagy a prosztatarák kialakulását. Tudnunk kell azonban, hogy a megemelkedett érték nem jelenti feltétlenül azt, hogy azonnali beavatkozásra van szükség. Vannak ugyanis olyan (rákos) prosztatabetegségek is, amelyek egyáltalán nem befolyásolják a páciens életét, annak időtartamát sem rövidítik le. Ha a PSA-teszt valakinél pozitív, azok a szűrővizsgálat után a további tisztázó vizsgálatokhoz is kapnak eligazítást, segítséget.

Érdemes gyorsan jelentkezni, mert a helyek rövid idő alatt elfogyhatnak. Bejelentkezés telefonon, munkanapokon nyolctól négyig a 06-20/397-2752-es telefonszámon. Az első száz hely az Észak-Magyarország előfizetőié. Ehhez be kell mondani a címet, nevet és az előfizetési számlán lévő előfizetői számot.

