Újra Inform Média

Nemrég látott napvilágot, hogy cégünk – benne a magyar és román regionális napilapokkal (az Észak-Magyarországgal, a Hajdú-bihari Naplóval, a Kelet-Magyarországgal, a Bihari Naplóval, a Jurnal Aradeannal és a Jurnal Bihoreannal) – eladásra került a Media Development Manage­ment Kft. részére, amely az ausztriai CPS Investment Services AG leányvállalata.

Cégünk a jövőben is meg szeretné őrizni kiemelkedően jó eredményeit az előfizetői tábor megtartásának terén. Napilapjaink mellékletrendszerét tovább gazdagítjuk, és új márkákat fejlesztünk, a helyi „TOP 100” brand sikerének nyomán. Erőteljesen fejlesztjük a digitálislap-ágazatot is, amelyben Magyarországon kiemelkedően sikeresen építettünk az elmúlt években előfizetői tábort. Továbbra is kiemelt szerepet játszanak helyi hírportáljaink, és a Google támogatásával új, izgalmas tartalmi elemekkel gazdagítjuk a digitális terünket. Ingyenes hetilapjaink, a Szuperinfók – az országos hálózat részeként is – pedig még inkább törekszenek arra, hogy hatékony információforrások maradjanak mindenki számára.

